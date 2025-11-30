€ 5.0906
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri România riscă o scădere serioasă a populației în următorii ani
Data publicării: 16:48 30 Noi 2025

România riscă o scădere serioasă a populației în următorii ani
Autor: Iulia Horovei

oameni strada bucuresti capitala viata cotidiana Oameni mergând pe stradă în Capitală. INS preconizează o scădere importantă a populației până în 2080. Sursa foto: Agerpres
 

Populația României ar urma să scadă drastic în următorii ani, potrivit unui studiu INS.

Populația țării noastre ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în anul 2080, de la 19,036 milioane în 2025, arată datele unei analize realizate de Institutul Național de Statistică (INS) în lucrarea „Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080”. Asta ar însemna o reducere cu 4,669 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populație.

Una dintre cele trei variante ale proiecției populației rezidente prezentate în lucrare este varianta constantă – „varianta reper”, care păstrează neschimbate nivelurile fertilității, speranței de viață și migrației nete din 2024 pentru fiecare județ, precizează INS într-un comunicat transmis Agerpres. Această variantă permite compararea rezultatelor și evaluarea evoluțiilor în absența schimbărilor demografice majore.

De asemenea, varianta medie - evoluția considerată cea mai probabilă, bazată pe tendințele recente ale principalelor componente demografice, este, de regulă, considerată cea mai plauzibilă evoluție a populației în contextul socio-economic actual. În ceea ce privește varianta optimistă - scenariul favorabil - aceasta are la bază ipoteze îmbunătățite privind fertilitatea și speranța de viață și evidențiază nivelul maxim ce ar putea fi atins în condiții demografice pozitive.

Coordonatorul acestei publicații, vicepreședintele INS, Silviu Vîrva, susține faptul că toate scenariile arată o scădere a populației, însă dimensiunea declinului diferă semnificativ, conform celor trei variante.

Cum arată variantele de evoluție a populației

Astfel, varianta constantă arată că populația României ar scădea de la 19,036 milioane (2025) la 14,367 milioane (2080), o reducere de 4,669 milioane persoane, adică aproape un sfert din populație. Varianta medie (cea mai plauzibilă) arată că în condițiile unei creșteri ușoare a fertilității și unei îmbunătățiri a speranței de viață, scăderea populației ar fi de 3,403 milioane persoane, echivalentul unei diminuări de 17,9% față de anul 2025.

În ceea ce privește varianta optimistă, aceasta vizează un scenariu favorabil în care populația s-ar reduce doar cu 1,923 milioane persoane, adică circa 10,1% din populația actuală.

Variante diferite, rezultat asemănător: populația României scade considerabil

„Indiferent de scenariul analizat, populația României va continua să scadă până în 2080, iar amploarea declinului variază între o zecime și un sfert din populația actuală”, conform vicepreședintelui INS.

Pentru elaborarea acestor scenarii au fost folosite cele mai recente date demografice disponibile: populația rezidentă la 1 ianuarie 2025, pe județe, vârste și sexe; ratele totale de fertilitate și structura născuților-vii pe vârstele mamelor (2024); speranța de viață la naștere în anul 2024, pe sexe și județe; soldul migrației interne (2024), pe grupe de vârstă și sexe; soldul migrației internaționale (2024), diferența dintre imigranți și emigranți, pe vârste, sexe și județe.

„Acest volum este unic prin faptul că oferă o perspectivă scenografică asupra demografiei țării pe termen lung, construită pe baza unei metodologii riguroase și a unei analize aprofundate a datelor colectate și prelucrate de INS. Prin această viziune orientată spre viitor, putem anticipa și gestiona mai eficient schimbările sociale care influențează demografia, precum îmbătrânirea populației, emigrația și evoluția sporului natural”, a declarat vicepreședintele INS, Silviu Vîrva.

Volumul a fost realizat împreună cu autorii: Silvia Pisică, Lavinia-Elena Bălteanu, Ruxandra Moldoveanu și Maria Streche și prezintă proiecții demografice esențiale pentru fundamentarea politicilor publice și a strategiilor economice și sociale. Aceste analize permit anticiparea schimbărilor din structura populației și adaptarea resurselor la nevoile viitoare ale societății.

Citește și: EXCLUSIV O bombă demografică va exploda în România în 2032. Cum putem evita consecințele

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

populatie romania
demografie
scadere populatie
studiu
ins
romani
