Turişti din Republica Moldova, blocaţi la Refugiul Călţun. Salvamontiştii nu pot interveni până luni dimineaţă

"Un grup de patru persoane din Republica Moldova sunt blocați în Refugiul Călțun. Nu au probleme medicale, sunt ok. Din cauza condițiilor meteo, zona montană a județului ARGEȘ este sub avertizare meteo COD ROȘU de vreme extremă până luni dimineață la orele 10.00, nu am putut interveni astăzi pentru evacuarea acestora", transmite Salvamont Argeş.

Acţiunea de evacuare, luni dimineaţă

"Am organizat operațiune de evacuare pentru luni dimineață.

La orele 07.30, echipa de prim răspuns a Salvamont Argeș aflată la Refugiul Capra va începe deplasarea spre Călțun. În sprijin va pleca din Pitești o echipă de cinci salvatori montani dotați și echipați pentru o operațiune în condiții de vreme rea cu vânt la rafală de 130km/h, transport de zăpadă și temperaturi scăzute.

Sperăm ca vremea să ne ajute și să efectuăm misiunea în condiții de maximă siguranță atât pentru salvatori cât și pentru persoanele evacuate", transmite Salvamont Argeş.

Refugiul Călțun este amplasat pe creasta Munților Făgăraș, pe traseul principal de creastă între Bâlea Lac și Urieșul Negoiu, la altitudinea de 2160 de m.