Dragobete: Sărbătorește românește, într-un spectacol extraordinar la Galați
Data actualizării: 09:03 13 Feb 2026 | Data publicării: 09:01 13 Feb 2026

Dragobete: Sărbătorește românește, într-un spectacol extraordinar la Galați
Autor: Crişan Andreescu

Dragobete

Consilul Județean Galați, prin Centrul Cultural "Dunărea de Jos", vă invită să celebrăm împreună Dragobetele  – sărbătoarea românească a iubirii, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ.

De Dragobete, readucem în prim-plan tradițiile autentice, obiceiurile satului românesc și frumusețea folclorului nostru, printr-o serie de evenimente dedicate iubirii, prieteniei și bucuriei de a fi împreună.

 Marți, 24 februarie, 2026

Ora 18:00 – Sala de Spectacole, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Spectacol dedicat iubirii și prieteniei, prin muzică și dansuri românești și grecești – o punte între tradiții și generații.

Miercuri, 25 februarie, 2026

Ora 18:00 – Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați
  Spectacolul „Dragobetele sărută fetele” – o celebrare a dragostei prin cântec și joc tradițional românesc.

Intrarea este liberă și se face pe bază de invitație,   care poate fi ridicată de la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” (Str. Domnească 61), între orele 08:00 – 16:00, telefon 0236.418.400.

Vă invităm să sărbătorim împreună Dragobetele, într-un eveniment dedicat tradiției, culturii și bucuriei de a fi împreună, se arată în comuncatul liderului PSD Galați.

