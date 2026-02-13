Dragobete: Sărbătorește românește, într-un spectacol extraordinar la Galați

Consilul Județean Galați, prin Centrul Cultural "Dunărea de Jos", vă invită să celebrăm împreună Dragobetele – sărbătoarea românească a iubirii, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ.
De Dragobete, readucem în prim-plan tradițiile autentice, obiceiurile satului românesc și frumusețea folclorului nostru, printr-o serie de evenimente dedicate iubirii, prieteniei și bucuriei de a fi împreună.
Ora 18:00 – Sala de Spectacole, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Spectacol dedicat iubirii și prieteniei, prin muzică și dansuri românești și grecești – o punte între tradiții și generații.
Ora 18:00 – Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați
Spectacolul „Dragobetele sărută fetele” – o celebrare a dragostei prin cântec și joc tradițional românesc.
Intrarea este liberă și se face pe bază de invitație, care poate fi ridicată de la sediul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” (Str. Domnească 61), între orele 08:00 – 16:00, telefon 0236.418.400.
Vă invităm să sărbătorim împreună Dragobetele, într-un eveniment dedicat tradiției, culturii și bucuriei de a fi împreună, se arată în comuncatul liderului PSD Galați.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci