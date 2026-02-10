Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), amintește că fiecare român ar trebui să aibă acasă un rucsac de urgență. Pericolul poate apărea oricând, iar prevenția înseamnă înțelegerea faptului că după un dezastru poate fi necesar să evacuezi urgent casa sau să stai adăpostit în locuință mai multe zile la rând. Un rucsac de urgență care conține articole esențiale de care ai nevoie pentru a supraviețui poate face diferența în astfel de situații excepționale. La fel de importanți sunt și banii cash, în cazul în care din pricina întreruperilor de energie electrică nu mai poți scoate bani de la bancomat.

"Partea de pregătire a populației din punct de vedere mental este foarte importantă. Suntem obligați să ne pregătim pentru situațiile de dezastre, pentru situațiile speciale sau nu? O luăm în derâdere sau o luăm în serios și începem să ne pregătim?

”Am văzut că s-au întâmplat lucruri la care nimeni nu se aștepta”

Rucsacul de urgență, de exemplu, care a fost menționat de mai multe ori, a fost menționat la toate nivelurile, inclusiv domnul ministru Predoiu l-a menționat. În toate țările din lume deja se vorbește: fiți pregătiți măcar pentru 72 de ore. Norvegienii și țările nordice în general vorbesc de 7 zile pentru că orice se poate întâmpla. Am văzut că s-au întâmplat lucruri la care nimeni nu se aștepta. De exemplu, dacă vorbim despre blackout la nivel de o țară sau la patru țări, cum a fost în Balcani câteva ore, sau cum a fost în Spania și în alte țări care au avut un blackout de lungă durată, dacă nu ai acasă provizii măcar temporare s-ar putea să te trezești că nu poți scoate bani de la bancomat, că nu poți cumpăra, magazinele să nu îți vândă pentru că nu există energie și aici venim să vedem cum putem să ne pregătim.

Exemplul furtunii violente din 2017 care a lăsat mai multe zone din țară fără energie electrică

Voi da un exemplu. La sfârșitul lui 2017 a fost furtună în zona de vest a țării și a dus la o întrerupere a energiei electrice pe o rază mare a județului Timiș și a județului Caraș-Severin. Una dintre situații a fost următoarea: mașinile care veneau din afara României și voiau să alimenteze în țara noastră s-au trezit că benzinăria la care se așteptau să alimenteze nu avea curent.

Norocul nostru, și aici vine partea de pregătire, la nivelul DSU, în ultimii ani, ne-am dotat cu generatoare electrice de mare capacitate pentru situații de urgență pe care le punem în funcțiune în cazul situațiilor majore, pe lângă ce pun și firmele de furnizare a curentului electric. Deja au fost folosite de multe ori, chiar acum vreo lună jumătate au fost folosite, tot din cauza întreruperii curentului pe o durată lungă într-o zonă a României.

Raed Arafat, avertisment: Trebuie să ne pregătim

Dacă benzinăria respectivă avea un generator electric poate că nu am fi avut nicio problemă. Noi ridicăm această problemă de ceva vreme: benzinăriile sunt infractructură critică care trebuie să fie permanent alimentate. Chiar dacă se întrerupe curentul, ele trebuie să aibă generatoare. La benzinării nu se alimentează doar mașinile simple, se alimentează mașinile de urgență, ambulanțele, mașinile de pompieri, de poliție, care sunt în misiune în perioada unui dezastru. (...) Avertismentul către noi, toți, este că trebuie să ne pregătim", a declarat Raed Arafat în cadrul conferinței "Quo Vadis 2026!" - Ediția a VIII-a, O Românie rezilientă: Cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?, organizată de Fundația Institutul de Studii Financiare și trustul de presă DC Media Group.