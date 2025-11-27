Românii, nepregătiți pentru urgențe: Doar 28% au un rucsac de evacuare pregătit

Asta arată un sondaj recent realizat în cadrul campaniei naționale de informare „Luna Asigurărilor de Locuințe”, la care au participat 1640 de respondenți.

Conform acestuia, peste jumătate dintre români s-ar baza pe rude sau prieteni dacă ar trebui să locuiască în altă parte în urma unei evacuări, iar mai mult de jumătate dintre ei ar fi gata să plece de urgență din locuință în mai puțin de 10 minute.

Evenimentele recente care au afectat locuințele, un semnal de alarmă pentru români

Deși țara noastră este recunoscută pentru percepția scăzută asupra riscurilor – în special atunci când este vorba de cele care ne afectează locuințele – situații tragice recente, precum explozia înregistrată la blocul din Rahova, ne determină să fim mai conștienți.

Sondajul „Cât de pregătit ești pentru o situație de urgență la tine acasă?”, desfășurat online în perioada 4 – 15 noiembrie 2025, la care au participat 1640 de respondenți – 56% femei, 44% bărbați; 74% proprietari sau co-proprietari ai locuințelor în care stau în prezent; majoritatea cu vârsta între 35 și 55 de ani – arată că 1 din 5 români a luat în considerare posibilitatea de a fi evacuat de urgență din locuință în urma evenimentelor recente.

Mai mult decât atât, tot în urma evenimentelor recente, 1 din 3 români a luat în considerare și posibilitatea ca, după o evacuare din locuință, să nu se mai poată întoarce pentru o vreme – fiind nevoit să locuiască în altă parte mai multe zile (sau chiar pe o perioadă mai lungă).

În eventualitatea în care nu s-ar mai putea întoarce acasă după un dezastru, 56% dintre respondenți au declarat că ar putea locui pentru o vreme la rude sau la prieteni, 25% la o altă locuință a familiei, iar 7%, la hotel. Sondajul arată, însă, că 1 din 10 români nu ar avea unde să stea dacă nu s-ar mai putea întoarce în propria locuință după un dezastru.

Cât de pregătiți sunt românii pentru o evacuare de urgență? Aproape 4 din 10 estimează că au un grad slab de pregătire

Determinați, în cadrul sondajului desfășurat cu prilejul campaniei „Luna Asigurărilor de Locuințe”, să își autoevalueze capacitate de răspuns în fața unui pericol, 43% dintre români au declarat că se consideră moderat pregătiți pentru o situație de urgență, iar alți 20%, bine sau foarte bine pregătiți. De cealaltă parte, 26% estimează că sunt puțin pregătiți, iar 11%, deloc pregătiți.

În cazul în care sunt nevoiți să plece de urgență din locuință, 71% dintre respondenți declară că pot recupera actele și documentele importante în maxim 1 – 3 minute, conform sondajului. Per ansamblu, dacă sunt nevoiți să evacueze locuința cu toate cele necesare – bani, acte, haine pt câteva zile -, 39% dintre români ar fi gata în 4 – 10 minute, 21%, în 1 – 3 minute, iar 22%, într-un sfert de oră. 10% dintre ei au nevoie de jumătate de oră, 4% - o oră întreagă, iar alți 4%, peste o oră.

27% (aproape 1 român din 3) nu au proviziile recomandate, ceea ce îi determină să fie vulnerabili într-o astfel de situație

73% dintre participanții la sondaj au confirmat că au provizii de mâncare și apă în locuință pentru cel puțin 3 zile, în cazul unui dezastru sau al unei urgențe care îi obligă să rămână în locuință. Pe de altă parte, 27% (aproape 1 român din 3) nu au proviziile recomandate, ceea ce îi determină să fie vulnerabili într-o astfel de situație.

Și, deși 71% dintre respondenți declară că știu ce ar trebui să includă într-un rucsac de urgență pe care să îl aibă la îndemână în caz de dezastru, doar 28% au un astfel de rucsac de urgență. De asemenea, doar 36% dintre români au declarat că au stabilit un loc în afara locuinței despre care au discutat cu membrii familiei, unde să se întâlnească în cazul unui dezastru sau al unei urgențe.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Salariul minim, decis după directiva europeană și coșul real de trai. Ce se va întâmpla de la 1 ianuarie 2026

Campania națională de informare „Luna Asigurărilor de Locuințe” este iniţiată de APPA – Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor şi s-a desfășurat cu sprijinul UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România, şi UNSICAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România.