Invitat la emisiunea DC Votez, la DC News, Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea pentru București și motivele pentru care vrea să desființeze sectoarele.

„Eu vreau să desființez sectoarele și județul Ilfov, pentru că avem un singur București, trebuie să avem un singur primar și un singur sistem de transport. Oamenii din Ilfov nu au astăzi alternativă. O familie are nevoie de două mașini ca să se descurce.

Astăzi, primarul Capitalei nu poate să facă legal un metrou la suprafață sau continuarea unui tramvai rapid, pe șină dedicată, până în Ilfov, până la A0. Poate să aibă toți banii din lume, dar nu poate“, a zis Vlad Gheorghe.

De ce sistemul actual nu este funcțional pentru București și Ilfov?

Candidatul independent a spus că, pe legislația actuală, o dezvoltare unitară a Bucureștiului și județului Ilfov presupune înființarea de noi structuri, cu noi locuri de muncă.

„Poate și primarul din Domnești sau primarul din Pantelimon au interes să poată circula oamenii de acolo“, a completat Val Vâlcu.

„Până acum, realitatea ne arată că acești primari au avut mai mult interese imobiliare și mai puțin interese pentru transport. Acești primari nu au fost interesați, șefii de la Consiliul Județean Ilfov, la fel, iar birocrația ne obligă să mai generăm un fel de primărie, dacă vrem să facem orice din București până în Ilfov. Trebuie să generăm un ADI (Asociație de Dezvoltare Intercomunitară), care înseamnă buget, angajați, birocrație, oameni în consiliul de administrație, care decide la rândul ei. Pe lângă structura foarte stufoasă de azi, ar trebui să mai inventăm încă una, pe legea actuală“, a precizat Vlad Gheorghe.

2028 ar putea fi anul în care bucureștenii vor vota un singur primar pentru Capitală

În 2028, bucureștenii ar putea vota pentru un singur primar, atât pentru București, cât și pentru județul Ilfov. Vlad Gheorghe spune că primul lucru pe care îl va face în calitate de primar general va fi să inițieze un referendum decizional.

„Dar această comasare a Ilfovului cu Bucureștiul nu ar trebui să fie cuprinsă într-un plan mai amplu al reformei administrativ-teritoriale?“, a întrebat Val Vâlcu, adăugând că „necesită și un referendum“ și, poate, o modificare constituțională.

„Constituția nu ne împiedică și județul Ilfov nu e prevăzut în Constituție. Trebuie să facem un referendum - ăsta e primul lucru pe care vreau eu să-l fac în calitate de primar general. E obligatoriu, dar este obligatorie voința cetățenilor, care apoi se transformă automat în lege. Nu este unul consultativ.

În 2028, la alegerile care sunt la termen putem să votăm pentru un singur primar, fără sectoare și împreună cu fostul județ Ilfov. Astfel, vom avea această dezvoltare unitară pe transport. Opțiunea mea e de transport pe șine, de capacitate mare“, a mai spus candidatul independent Vlad Gheorghe.