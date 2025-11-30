Singurul motiv pentru care ar mai rămâne Moșteanu în politică. Elena Lasconi: Descurcă-te, frate! Ia-ți iahtul și pleacă

”În momentul de faţă Ionuţ face un mare rău partidului pentru că ar trebui să demisioneze şi din USR. Asta vă spune un om normal. Dar acum, trecând printr-o luptă atât de grea cum a fost cea de anul trecut, la cea mai grea campanie de prezidenţiale de după Revoluţie şi asistând la cea mai aranjată campanie de prezidenţiale de anul ăsta, vă pot spune că Ionuţ, din punctul meu de vedere are cariera politică terminată, dar dacă mai este de folos serviciilor sau sistemului, Ionuţ Moşteanu va continua să rămână şi nu se va face lumină în CV-ul lui. Asta cu siguranţă” este de părere Elena Lasconi, fost lider al USR și fost candidat al partidului la alegerile prezidențiale.

”Du-te, ia-ți iahtul și pleacă”

Elena Lasconi continuă, la Digi24: ”Eu ştiu foarte clar că Ionuţ Moşteanu face foarte mult rău USR-ului, să îşi dea demisia pentru că suntem şi înainte de alegerile de la Bucureşti, face foarte mult rău şi înainte de alegerile astea, să plece acasă. Cum zicea, că nu îl interesează, că are 300.000 de euro în cont şi că el se descurcă. Păi descurcă-te, frate! Du-te, ia-ţi - că lui îi plăcea cu iahtul – du-te ia-ţi iahtul şi tot pleacă! Nu, nu, nu, îi plăcea cu iahtul, doar că era prea mare aroganţa să pună poze. Mai bine pune cu trotineta”, a adăugat Lasconi.

Ionuț Moșteanu (USR) a demisionat din funcția de ministru al Apărării Naționale, în urma scandalului creat de o neconcordanță din CV, respectiv Universitatea terminată în 2015.

În fapt, nici Elena Lasconi nu e străină de controversele legate de studii. În acest sens, amintim:

EXCLUSIV Facultatea ”praf” făcută de Lasconi. Mugur Ciuvică: “Atât de prestigioasă încât nu avea atestat și de licență“ / “La fel de dificilă ca Harvard!“

Fosta lideră a USR a terminat Universitatea Ecologică, la Deva. Vorbim despre o instituție privată pe care mult timp primărița din Câmpulung a ținut-o secretă, preferând să scrie în CV doar instituția unde și-a luat licența. Se pare că, în cei trei ani de studiu, Elena Lasconi nu a excelat, obținând la foarte mult materii media de trecere - 5 - și neavând media generală peste 7. În CV, Elena Lasconi și-a notat numai licența de economist al ASE Bucureşti. A motivat că ”în CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate, iar acestea se consideră finalizate doar dacă ai obţinut licenţa”.