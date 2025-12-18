Dominic Fritz, aproape de cetățenia română. Azi depune jurământul la ANC

Dominic Fritz face astăzi ultimul pas în procesul de obținere a cetățeniei române, urmând să depună jurământul la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, va depune joi, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, jurământul de credinţă pentru obţinerea cetăţeniei române, după ce în noiembrie a susţinut interviul.
Pe 13 noiembrie, Dominic Fritz, care e cetăţean german, anunţa că a trecut proba de interviu şi a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române, conform Agerpres.
România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!, scris el, la acea dată, pe Facebook.
