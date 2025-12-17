€ 5.0920
Subcategorii în Stiri

Vucic amenință cu represalii după ce proiectul Trump Tower din Belgrad a fost anulat
Data publicării: 10:10 17 Dec 2025

Vucic amenință cu represalii după ce proiectul Trump Tower din Belgrad a fost anulat
Autor: Tiberiu Vasile

Vucic amenință cu represalii după ce proiectul Trump Tower din Belgrad a fost anulat Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. Sursa Foto: Agerpres
 

Furios după anularea proiectului Trump Tower din Belgrad, președintele Aleksandar Vucic acuză protestele și justiția de pierderea unei investiții de 500 de milioane de dolari.

Aleksandar Vucic a ieșit cu o reacție dură după ce proiectul Trump Tower din Belgrad a fost anulat. O investiție imobiliară de aproximativ 500 de milioane de dolari a fost abandonată, declanșând astfel un șir de evenimente neașteptate pentru președintele Serbiei.

Președintele Aleksandar Vucic a acuzat public faptul că presiunea străzii și intervenția unui procuror au dus la blocarea definitivă a proiectului Trump Tower din Belgrad, o investiție pe care o descrie drept una strategică pentru capitala sârbă. Potrivit The Guardian, decizia de retragere a venit după ce un ministru sârb a fost pus sub acuzare pentru presupus abuz de putere în sprijinul acestui proiect de amploare.

„Am pierdut o investiție excepțională”, a declarat marți Aleksandar Vucic. „Mă voi asigura personal că toți cei care au participat la producerea acestui prejudiciu vor fi trași la răspundere.”

Vucic și miza politică a proiectului Trump Tower din Belgrad

Izolat tot mai mult de partenerii occidentali, din cauza relației apropiate cu Vladimir Putin, Vucic a încercat în ultimii ani să construiască punți către cercul lui Donald Trump. Proiectul Trump Tower din Belgrad a devenit astfel mai mult decât o investiție imobiliară. Era și un semnal politic.

Planul prevedea construirea unui hotel de lux și a unui imobil rezidențial într-o zonă care, mult timp, a fost greu accesibilă dezvoltatorilor. Tocmai acest amplasament a devenit punctul de întâlnire pentru mii de protestatari, care au ieșit în stradă și au cerut oprirea proiectului. Presiunea publică a crescut constant, până când autoritățile judiciare au intervenit.

Retragerea investitorilor și mesajul Affinity Partners

Affinity Partners, fondul de investiții condus de Jared Kushner, ginerele lui Trump și fost emisar diplomatic, dezvolta proiectul împreună cu Trump Organization. Într-un comunicat transmis după escaladarea tensiunilor, un purtător de cuvânt al companiei a explicat decizia de retragere:

„Pentru că proiectele cu adevărat importante ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru oamenii Serbiei și pentru orașul Belgrad, ne retragem cererea și facem un pas înapoi, în acest moment.”

Astfel, Trump Tower nu va mai fi construit în Belgrad, cel puțin în forma anunțată anterior.

Afacerile familiei Trump și controversele din jur

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în urmă cu 13 luni, fiii săi au accelerat extinderea afacerilor familiei. Acorduri încheiate în regiuni precum Golful Persic sau Vietnam au dus, potrivit estimărilor, la venituri de aproximativ 864 de milioane de dolari doar în prima jumătate a acestui an.

Deși Donald Trump Jr. și Eric Trump conduc oficial Trump Organization, documentele financiare arată că profiturile continuă să ajungă la Donald Trump. Criticii vorbesc despre un sistem de tip „pay to play” (plătești ca să intri în joc).

Casa Albă respinge aceste acuzații. „Nici președintele, nici familia sa nu s-au angajat vreodată și nu se vor angaja vreodată în conflicte de interese”, a transmis administrația americană.

Trump Tower, Belgrad și relația personală cu Vucic

Interesul familiei Trump pentru o proprietate în Belgrad nu este nou. Primele discuții datează din 2013. Abia în 2024, Jared Kushner a venit în Serbia pentru a anunța oficial că proiectul urma să fie demarat. În ianuarie, la scurt timp după învestirea lui Trump, Eric Trump a confirmat că viitoarea clădire va purta numele familiei.

Două luni mai târziu, Donald Trump Jr. s-a deplasat la Belgrad pentru o întâlnire cu Vucic. În timp ce protestele împotriva regimului umpleau străzile, cei doi au discutat, potrivit liderului sârb, într-o „conversație cordială” despre „relațiile bilaterale”.

Acum, după anularea proiectului Trump Tower din Belgrad, Vucic vorbește deschis despre represalii și caută vinovați. Conflictul a depășit de mult zona imobiliară și s-a transformat într-un nou episod tensionat la intersecția dintre politică, bani și influență internațională, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: "Am primit un mesaj de la Moscova". Vucic, înregistrat la Bruxelles când șoptea pe ascuns
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Aleksandar Vucic
belgrad
donald trump
