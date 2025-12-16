Angelina Jolie își arată cicatricile după dubla mastectomie, ca inspirație pentru femeile care luptă cu cancerul

Actrița americană Angelina Jolie își dezvăluie cicatricile rămase în urma dublei mastectomii, intervenție care a transformat-o într-o figură emblematică a luptei împotriva cancerului, în primul număr al Time France, ediția franceză a celebrului magazin american, care va apărea la chioșcuri joi, 18 decembrie, informează AFP.

Angelina Jolie, mesaj pentru femeile din întreaga lume

„Împart aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc. Și sunt mereu emoționată când văd alte femei împărtășindu-le pe ale lor”, mărturisește vedeta de la Hollywood, cunoscută pentru angajamentele sale umanitare, care apare pe copertă și în paginile revistei. Fotografiile, în care Jolie lasă să se întrevadă cu discreție cicatricile, sunt semnate de Nathaniel Goldberg.

Acțiunile de depistare a cancerului, susținute de Angelina Jolie

Actrița laureată cu Oscar a dezvăluit publicului în 2013 că a suferit o dublă ablație a sânilor, apoi o dublă ablație a ovarelor în 2015, pentru a preveni un risc ridicat de cancer, fiind purtătoare a genei BRCA1. Alegerea sa a contribuit la mediatizarea prevenirii cancerelor de sân și ovarian și a determinat numeroase femei să își facă investigații de depistare.

Mai mult, cazurile de cancer din familie au făcut-o pe Angelina să se concentreze mai mult în acest sens. Amintim că mama actriței a murit de cancer ovarian la vârsta de 56 de ani.

„Când, în 2013, mi-am împărtășit experiența, am făcut-o pentru a încuraja alegeri informate (...) Accesul la depistare și la îngrijiri nu ar trebui să depindă nici de resursele financiare, nici de locul de viață”, a adăugat vedeta.

Angelina Jolie, protagonista filmului „Coutures”, inspirat din viața sa

Jolie va putea fi admirată în „Coutures”, un film cu elemente care amintesc de propria sa poveste, semnat de franțuzoaica Alice Winocour, a cărui intrare în cinematografe este prevăzută pentru 18 februarie.

Potrivit cuprinsului, numărul 1 al Time France include, printre altele, un interviu cu ambasadorul Statelor Unite în Franța, Charles Kushner, un reportaj în regiunea Donbass alături de Brigada 93 „Kholodny Yar” a armatei ucrainene și o anchetă despre culisele traficului de artă.

Licența pentru ediția în limba franceză a revistei Time - prima la nivel internațional pentru revista centenară cunoscută pentru coperțile sale, marile reportaje și „personalitatea anului” - a fost achiziționată de grupul 360BusinessMedia al antreprenorului Dominique Busso, inițiatorul Forbes France.

Pe lângă un site, „timefrance.fr”, revista de 200 de pagini, vândută cu 9 euro exemplarul, va apărea trimestrial și va cuprinde reportaje originale și traduceri ale unor articole din ediția americană, care apare de două ori pe lună. Primul său număr va fi tipărit în 100.000 de exemplare, scrie Agerpres.

