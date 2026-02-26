€ 5.0955
DCNews Stiri O nouă listă cu dosare aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice a fost publicată pe site-ul AFM
Data actualizării: 13:48 26 Feb 2026 | Data publicării: 13:48 26 Feb 2026

O nouă listă cu dosare aprobate în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice a fost publicată pe site-ul AFM
Autor: Editor Team

rabla masini Programul RABLA 2026. Sursa foto: Unsplash, rol ilustrativ

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 26 februarie 2026, în urma ședinței Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 398 ecotichete în valoare de 5.140.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice.

„Mă bucur să anunț că în cadrul ședinței Comitetului de Avizare de astăzi, am aprobat încă 398 de beneficiari în cadrul programului Rabla Auto – persoane fizice. Aceștia pot demara procedurile de achiziție a autovehiculelor noi, mai puțin poluante. Această etapă contribuie la accelerarea procesului de înnoire a parcului auto național și la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, încurajând tranziția către mijloace de mobilitate mai prietenoase cu mediul. Până la adoptarea de către Guvern a bugetului de venituri și cheltuieli al Administrația Fondului pentru Mediu pentru anul 2026, instituția poate opera în această lună în limita a 2/12 din bugetul anului precedent. Imediat după aprobarea bugetului, vor fi publicate noi liste cu solicitanții acceptați în program, astfel încât procesul de finanțare să continue într-un ritm susținut”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

AFM
program rabla
