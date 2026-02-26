Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, miercuri, 25 februarie a.c., o întâlnire oficială cu Nicolás Botero-Páramo Gaviria, directorul Consiliului Directiv al Confederației Camerelor de Comerț din Columbia (CONFECAMARAS), și Enrique Vargas Lleras, Președintele Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț din Bogotá.

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a salutat deschiderea recentă a Ambasadei Columbiei la București, după 24 de ani de absență, considerând că aceasta este un semnal important al dinamizării legăturilor socio-economice dintre cele două state.

„România și Columbia au un potențial semnificativ de creștere a schimburilor comerciale, iar CCIR este aici tocmai pentru a transforma acest potențial în parteneriate concrete. Industria românească este deja prezentă în lanțurile de producție internaționale de top, cum ar fi subansamble pentru industria automotive fabricate în România, pe care le regăsim instalate pe mașini premium.

Acesta este un argument solid că România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere. Vizita noastră în Columbia se înscrie într-un demers mai amplu al Camerei Naționale de a duce mesajul comunității de afaceri românești acolo unde contează – pe piețe noi, cu parteneri noi, cu oportunități de business reale", a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Vezi și: CCIR deschide noi oportunități de afaceri pentru companiile românești pe piața saudită