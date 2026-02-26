Asigurarea voluntară pentru pensie, cum o puteți obține și cât costă

Asigurarea voluntară pentru pensie presupune încheierea unui contract în sistemul public. Prin acesta, românii pot plăti contribuția la pensii chiar și-n lipsa unui angajator. Costurile lunare sunt raportate la salariul minim, existând reguli clare cu privire la perioada de plată și condițiile de încetare.

Măsura se adresează celor care nu au un contract de muncă activ, dar nu vor să piardă anii de contribuție. Prin asigurarea voluntară de pensie, astfel, românii pot contribui, opțional, la sistemul public de pensii. Practic, persoana încheie un contract de asigurare socială cu Casa Națională de Pensii Publice și plătește contribuția de asigurări sociale - CAS - la fel ca un salariat cu salariul minim pe economie, dar în mod independent. Scopul este completarea stagiului de pensie necesar pentru obținerea pensiei.

Pot opta pentru asigurarea voluntară de pensie:

persoanele care nu au un loc de muncă

românii plecați în străinătate care nu contribuie la un alt sistem de pensii

persoanele care nu au realizat stagiul minim de cotizare

românii care doresc să își crească punctajul și valoarea viitoarei pensii.

Procedura pentru asigurarea voluntară de pensie

Pentru a încheia o asigurare voluntară de pensie, trebuie să mergeți la casa teritorială de pensii, unde depuneți o cerere prin care se încheie un contract de asigurare socială, în care se stabilește venitul lunar asigurat. Venitul ales nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie, dar poate fi mai mare, dacă doriți asta.

Contribuția la pensie (CAS) este de 25% din venitul brut ales. Salariul minim brut este de 4050 de lei. Pe 1 an, ar înseamna 48.600. Din această sumă, 25% înseamnă 12.150 de lei/an, respectiv 1012,5 lei/lună. Plata o puteți face anticipat sau lunar.

Contractul pentru asigurarea voluntară de pensie se încheie pe perioadă determinată. Există și situații prin care se poate cumpăra vechime pentru perioade anterioare, în anumite condiții, conform legii. Încetarea contractului nu anulează stagiul deja realizat prin contribuțiile plătite.

Principalul avantaj al asigurării voluntare este acumularea de vechime în muncă, necesară pentru pensie. Aceasta nu include Piloanele II și III de pensii.