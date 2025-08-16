Data publicării:

EXCLUSIV  Cum ajută banii din Pilonul II de pensii statul. ”Să nu uităm că sunt investiți în titluri de stat”. Profesorul Radu Ciobanu explică de ce nu mai puteți scoate toți bani

Profesorul Radu Ciobanu spune că Pilonul II nu este un depozit bancar, ci o pensie suplimentară pe termen lung. El consideră că limitarea sumelor retrase la pensionare îi poate proteja pe oameni și ajută la menținerea echilibrului sistemului de pensii. 

„Regulile jocului nu ar trebui schimbate”

"Din punctul meu de vedere, nu este oportună o schimbare a regulilor în timpul jocului. Totodată, fiecare cetățean care contribuie astăzi la Pilonul II se așteaptă la o anumită manieră în care își va primi acești bani după pensionare. Totuși, să nu uităm că Pilonul II este un pilon de pensie. Nu este un depozit bancar și nici un fond de investiții. Prin urmare, scopul pentru care a fost creat Pilonul II era să asigure încă o pensie suplimentară față de pensia acordată de stat, după ce fiecare dintre noi ne vom pensiona.

Asta înseamnă că este clar că gândirea a fost, pe undeva, ca aceste pensii private, pensii administrate privat, să fie plătite lună de lună, pe parcursul vieții. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, legea inițială, care a permis extragerea din fondul de pensie a sumei totale cotizate de fiecare dintre noi, nu a fost o decizie bună și corectă la momentul respectiv. Dacă ne uităm la majoritatea statelor din Europa Centrală și de Est, în ceea ce privește Pilonul II, cam toate au un sistem în care suma extrasă imediat după pensionare se limitează sau se plafonează la maximum 30%.

Riscuri cu privire la banii din Pilonul II de pensii

Din punctul meu de vedere, limitarea la 25%, prevăzută într-un proiect recent, vine în sprijinul persoanelor care nu au o educație financiară avansată. De principiu, statul trebuie să fie și protectiv cu aceste sume care au fost investite în Pilonul II, sume care au avut un randament pozitiv, discutabil cât de mare, dar cert este că scopul statului este să aibă un efect social și să ofere cetățeanului o pensie decentă, după vârsta de pensionare, formată și din pensia de stat, dar și din această pensie administrată privat.

Pe undeva, lipsa de educație financiară a populației din România, cunoscută de fiecare dintre noi, fiind ultimul stat din Uniunea Europeană la acest capitol, justifică această decizie. Ea ar putea să ajute astfel încât banii respectivi, pe care i-ar primi integral persoana după pensionare, să nu fie cheltuiți sau utilizați pentru lucruri neesențiale la vârsta respectivă.

Se poate extinde această regulă și la Pilonul III?

Din punctul meu de vedere, Pilonul III merge pe total alte fundamente. Pilonul II este un fond de pensie obligatoriu pentru persoanele care au fost sub 35 de ani în 2007 și unde banii ajung din salariul brut al fiecăruia dintre noi. Pilonul III este opțional. Oamenii contribuie acolo din veniturile lor nete, deja impozitate, atât cu contribuție la pensie și sănătate, cât și cu impozit pe venit. Așa că Pilonul III are un alt fundament. Acolo, fiecare dintre deponenți ar trebui să-și aleagă cum acei bani vor fi utilizați la momentul în care devin eligibili să îi primească.

De ce acum aceste schimbări? Rolul ASF

Din punctul meu de vedere, corecția sau această decizie a apărut acum pentru că ne așteptăm ca peste 7-10 ani să fie o ieșire masivă la pensie a cetățenilor din România ca urmare a pensionării din Pilonul II. Atunci, într-adevăr, dacă fiecare deponent ar extrage 100% din bani, e posibil să apară o discrepanță: intrările în fondurile de pensie să fie mai mici decât ieșirile.

Și să nu uităm că Pilonul II finanțează foarte mult din datoria publică. Conform legislației, banii administrați de fondurile de Pilon II sunt investiți în titluri de stat, ajutând finanțarea datoriei publice. Dacă Pilonul II nu ar mai finanța, prin cumpărarea de obligațiuni, statul român ar avea dificultăți să-și facă plățile pentru alte proiecte sau să acopere deficitul bugetar", a explicat prof. univ. dr. Radu Ciobanu.

