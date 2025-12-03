€ 5.0910
DCNews Stiri Adrian Negrescu anunță un "moment de cotitură major în politica monetară globală", după o decizie a SUA
Data actualizării: 13:48 03 Dec 2025 | Data publicării: 13:35 03 Dec 2025

Adrian Negrescu anunță un "moment de cotitură major în politica monetară globală", după o decizie a SUA
Autor: Doinița Manic

Adrian Negrescu anunță un "moment de cotitură major în politica monetară globală", după o decizie a SUA Foto: Pixabay, Facebook Adrian Negrescu
 

Rezerva Federală a SUA oprește, de la 1 decembrie, procesul de reducere a lichidității din economie, o schimbare pe care economistul Adrian Negrescu o consideră un moment de cotitură pentru politica monetară globală.

Rezerva Federală a SUA a luat o decizie cu impact major asupra politicii monetare globale: începând cu 1 decembrie, oprește procesul de „Quantitative Tightening” – programul prin care reducea cantitatea de bani aflată în circulație. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această schimbare marchează un moment de cotitură și ar putea avea consecințe importante atât pentru piețele financiare, cât și pentru evoluția inflației.

VEZI ȘI: Titlurile de stat, cea mai sigură metodă de investiție, dar și cea mai mare capcană. Avertismentul lui Adrian Negrescu

Adrian Negrescu: Asistăm la un moment de cotitură major în politica monetară globală

"Rezerva Federală a SUA a decis ca, de la 1 decembrie, să oprească procesul de Quantitative Tightening (QT). Altfel spus, asistăm la un moment de cotitură major în politica monetară globală.

Pe scurt, înseamnă că FED a luat piciorul de pe frâna economiei. Nu a început încă să accelereze (prin tăierea dobânzilor sau tipărirea de bani - QE), dar a decis să nu mai retragă lichiditate din piață. Văd deja în presa americană speculându-se pe larg că este primul pas spre un nou val de inflație. 

De ce a luat FED această decizie? 

De ce a luat FED această decizie? Înseamnă ori că există semne de recesiune sau slăbiciune pe piața muncii, iar FED nu vrea să "sufoce" economia retrăgând prea mulți bani, ori că asistăm la un risc de criză bancară (lichiditate). Rezervele băncilor comerciale au scăzut la un nivel periculos de mic. Dacă sunt prea puțini bani în sistemul interbancar, dobânzile pe termen scurt pot exploda (cum s-a întâmplat în criza Repo din 2019), blocând creditarea. Ce înseamnă asta? Piețele financiare iubesc lichiditatea.

Oprirea retragerii de bani este interpretată de investitori ca un "colac de salvare". Investitorii devin mai dispuși să își asume riscuri ("Risk-On"). De obicei, bursele și activele riscante (precum Bitcoin) tind să crească atunci când banca centrală devine mai puțin restrictivă. Pe de altă parte, o politică monetară mai relaxată face ca moneda respectivă să fie mai puțin atractivă pentru investitorii care caută randamente sigure (dobânzi mari). 

Care este "marea problemă"

Altfel spus, dolarul s-ar putea deprecia ușor față de alte valute (Euro, Yen), ceea ce ar ajuta exportatorii americani, dar ar scumpi importurile pentru SUA. Marea problemă o reprezintă, însă, așa cum spuneam, reaprinderea inflației. QT a fost instrumentul principal (alături de dobânzile mari) pentru a lupta cu inflația.

Dacă FED oprește retragerea banilor în timp ce economia este încă fierbinte, există riscul ca prețurile să înceapă să crească din nou, anulând progresele făcute în ultimii doi ani. În esență, decizia de la 1 decembrie semnalează că FED consideră că a făcut suficient pentru a răci economia sau că se teme să nu rupă ceva în sistemul bancar", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

adrian negrescu
economie
sua
