DCNews Stiri Internațional Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump
Data publicării: 15:36 28 Dec 2025

Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump
Autor: Mihai Ciobanu

Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Ucrainei se întâlneşte, duminică, cu liderul de la Casa Albă.

Ucraina face tot posibilul pentru a încheia războiul cu Rusia, dar, în cele din urmă, "asigurarea păcii" va depinde de partenerii Kievului, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează Reuters, citat de Agerpres.

"Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri", a scris Zelenski în aplicaţia Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu preşedintele SUA, Donald Trump.

El a adăugat că partenerii Ucrainei ar trebui să sporescă presiunea asupra Moscovei, "astfel încât ruşii să resimtă consecinţele propriei agresiuni".

Susţinere din partea UE

Ţările europene, Canada, UE şi NATO l-au asigurat pe Zelenski de "sprijinul lor deplin" înainte de discuţiile sale programate duminică, în Florida, cu preşedintele american, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Acesta din urmă a afirmat că eforturile europenilor şi ale Canadei pentru "o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina" vor fi desfăşurate "în strânsă coordonare cu Statele Unite".

"Salutăm toate eforturile care duc la obiectivul nostru comun: o pace dreaptă şi durabilă care să păstreze suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei", a adăugat preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

zelenski
trump
