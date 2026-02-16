Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare

Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei discuții de grup la Conferința de Securitate de la Munchen că premierul ungar Viktor Orbán se gândește cum să-și mărească burta în loc să-și consolideze armata. Președintele Ucrainei a precizat că „în spatele poporului nostru (n.r. Ucrainei) stau o Polonie independentă și statele baltice libere (...) o Republica Moldova suverană (...) o Românie fără dictatură (...) și chiar și un singur Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta și nu cum să-și mărească armata pentru a împiedica tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Luni dimineață, într-o postare pe Facebook, premierul Viktor Orban a catalogat atacul lui Zelenski drept o tentativă de implicare în campania electorală din Ungaria.

CITEȘTE ȘI - Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video

„În ultima săptămână, atacurile politice venite din Ucraina au trecut la un alt nivel. Președintele Zelenski a intrat direct în campania electorală din Ungaria, împotriva guvernului ungar.

Aparent. Pentru că atunci când președintele Zelenski mă atacă pe mine și recurge la atacuri la persoană împotriva mea, pentru faptul că nu susținem aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, el pune de fapt sub semnul întrebării decizia suverană a poporului maghiar.

Maghiarii au transmis clar, în cadrul votului Voks2025, că nu doresc ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene.

În calitate de prim-ministru al Ungariei, este datoria mea să dau curs deciziei poporului maghiar. Și voi face acest lucru, din nou și din nou.

Fie că îi place președintelui Zelenski, fie că nu“, a scris premierul ungar Viktor Orban pe Facebook.