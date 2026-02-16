€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Data actualizării: 08:27 16 Feb 2026 | Data publicării: 08:26 16 Feb 2026

Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Autor: Ioan-Radu Gava

viktor orban in belgia Foto: Agerpres

Premierul ungar Viktor Orban a reacționat, după ce Volodimir Zelenski s-a luat de burta lui mare.

Volodimir Zelenski a declarat în timpul unei discuții de grup la Conferința de Securitate de la Munchen că premierul ungar Viktor Orbán se gândește cum să-și mărească burta în loc să-și consolideze armata. Președintele Ucrainei a precizat că „în spatele poporului nostru (n.r. Ucrainei) stau o Polonie independentă și statele baltice libere (...) o Republica Moldova suverană (...) o Românie fără dictatură (...) și chiar și un singur Viktor se poate gândi cum să-și mărească burta și nu cum să-și mărească armata pentru a împiedica tancurile rusești să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Luni dimineață, într-o postare pe Facebook, premierul Viktor Orban a catalogat atacul lui Zelenski drept o tentativă de implicare în campania electorală din Ungaria.

CITEȘTE ȘI                -               Hillary Clinton, pusă la punct de un ministru din Cehia: Pot să-mi termin punctul de vedere? Îmi cer iertare că te enervează / video

„În ultima săptămână, atacurile politice venite din Ucraina au trecut la un alt nivel. Președintele Zelenski a intrat direct în campania electorală din Ungaria, împotriva guvernului ungar.

Aparent. Pentru că atunci când președintele Zelenski mă atacă pe mine și recurge la atacuri la persoană împotriva mea, pentru faptul că nu susținem aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, el pune de fapt sub semnul întrebării decizia suverană a poporului maghiar.

Maghiarii au transmis clar, în cadrul votului Voks2025, că nu doresc ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene.

În calitate de prim-ministru al Ungariei, este datoria mea să dau curs deciziei poporului maghiar. Și voi face acest lucru, din nou și din nou.

Fie că îi place președintelui Zelenski, fie că nu“, a scris premierul ungar Viktor Orban pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
volodimir zelenski
ungaria
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor în ianuarie 2026
Publicat acum 15 minute
Cum arată piața imobiliară după legea Nordis
Publicat acum 34 minute
Ședință tensionată la Guvern. Tensiunile din coaliție ating un nou punct critic
Publicat acum 39 minute
Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR: Măsurători și implicații macroeconomice privind evoluția IAPC și a deflatorului PIB
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 58 minute
Viktor Orban, replică pentru Zelenski, după ce președintele Ucrainei s-a luat de burta lui mare
Publicat acum 3 ore si 32 minute
Horoscop 16 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Macron, ignorat complet de Merz și Starmer. Președintele Franței a rămas cu un zâmbet copilăresc / video viral
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Consiliul Păcii. Ambasada României în SUA a publicat un mesaj și fotografie cu Trump împreună cu Nicușor Dan
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close