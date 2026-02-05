€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Data actualizării: 12:16 05 Feb 2026 | Data publicării: 12:15 05 Feb 2026

Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Autor: Alexandra Curtache

Republica Moldova - steag Foto: Unsplash

Republica Moldova va avea noi ambasadori în mai multe state, printre care și România.

Conform decretelor de numire publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Mihail Mîțu a fost desemnat ambasador la București, potrivit Mediafax.

Numire oficială prin decret prezidențial

Republica Moldova va avea un nou ambasador în România, după ce Mihail Mîțu a fost numit în această funcție prin decret prezidențial. Documentul, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat joi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Mihail Mîțu îl va înlocui pe Victor Chirilă, care a ocupat funcția de ambasador al Republicii Moldova în România din noiembrie 2021.

Experiență diplomatică de peste 20 de ani

Născut în 1983, Mihail Mîțu și-a început cariera diplomatică în anul 2005, când a fost angajat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în calitate de atașat în cadrul Secției Imunități și Privilegii a Departamentului Protocol Diplomatic de Stat.

În perioada 2006-2008, acesta a activat ca secretar III și secretar II în cadrul Secției Ceremonial și vizite a MAEIE. Ulterior, în 2008, a fost detașat ca Secretar I la Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei, fiind acreditat și pentru Norvegia și Finlanda.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

republica moldova
ambasador
mihail mitu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 5 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 15 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 21 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 59 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 52 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close