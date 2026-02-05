€ 5.0943
|
$ 4.3130
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.3130
 
DCNews Stiri China, anunț important privind dezarmarea nucleară. Ce decizie a luat
Data actualizării: 11:55 05 Feb 2026 | Data publicării: 11:17 05 Feb 2026

China, anunț important privind dezarmarea nucleară. Ce decizie a luat
Autor: Elena Aurel

Asia china india thailanda - Freepik @sweet_tomato China a refuzat să participe la discuțiile privind dezarmarea nucleară. Sursa foto: Freepik @sweet_tomato

China a refuzat, pentru moment, să participe la discuțiile privind dezarmarea nucleară.

China a exclus participarea "în această etapă" la discuţiile privind dezarmarea nucleară, în ciuda accentului reînnoit pus de Washington pe necesitatea unor astfel de discuţii după expirarea ultimului tratat de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Rusia, relatează AFP, citată de Agerpres. 

"Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară complet diferită de cele ale Statelor Unite şi Rusiei, şi nu va participa la negocierile de dezarmare nucleară în această etapă", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, într-o conferinţă de presă regulată.

New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Rusia, a expirat joi, alimentând temerile privind proliferarea. Rusia a indicat miercuri că nu mai este obligată de tratat.

VEZI ȘI: Taiwanul îl sfidează pe Xi Jinping, după ce liderul chinez l-a avertizat pe Trump să fie precaut

Marco Rubio: Controlul nuclear necesită implicarea Chinei

Statele Unite au temporizat, dar secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat că, pentru preşedintele Donald Trump, un control real necesită participarea Chinei, "datorită arsenalului său considerabil şi în rapidă expansiune".

"China regretă că tratatul New START dintre Statele Unite şi Rusia a expirat. Acest tratat este de o importanţă capitală pentru păstrarea stabilităţii strategice globale", a declarat purtătorul de cuvânt Lin Jian.

Însă "China şi-a menţinut întotdeauna capacităţile nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea sa naţională şi nu este angajată în nicio cursă a înarmărilor cu nicio ţară", a afirmat el.

VEZI ȘI: Xi și Putin, dialog despre elaborarea unui „plan amplu”. Președintele rus, așteptat în China

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
china
arme nucleare
statele unite ale americii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Publicat acum 4 minute
Republica Moldova își schimbă ambasadorul în România. Mihail Mîțu preia mandatul de la Victor Chirilă
Publicat acum 14 minute
Boala venoasă cronică, simptome și tratament. Toni Feodor, la Academia de Sănătate
Publicat acum 20 minute
Panou sticlă bucătărie: diferența dintre rolul decorativ și protecția antistropi
Publicat acum 20 minute
Fraudă de 1,4 milioane de euro cu identități generate de AI: „mame” românce inexistente au primit alocații pentru familii numeroase
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 58 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close