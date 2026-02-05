China, anunț important privind dezarmarea nucleară. Ce decizie a luat

China a exclus participarea "în această etapă" la discuţiile privind dezarmarea nucleară, în ciuda accentului reînnoit pus de Washington pe necesitatea unor astfel de discuţii după expirarea ultimului tratat de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Rusia, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Capacităţile nucleare ale Chinei sunt la o scară complet diferită de cele ale Statelor Unite şi Rusiei, şi nu va participa la negocierile de dezarmare nucleară în această etapă", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, într-o conferinţă de presă regulată.

New START, ultimul tratat de dezarmare nucleară dintre Statele Unite şi Rusia, a expirat joi, alimentând temerile privind proliferarea. Rusia a indicat miercuri că nu mai este obligată de tratat.

Marco Rubio: Controlul nuclear necesită implicarea Chinei

Statele Unite au temporizat, dar secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat că, pentru preşedintele Donald Trump, un control real necesită participarea Chinei, "datorită arsenalului său considerabil şi în rapidă expansiune".

"China regretă că tratatul New START dintre Statele Unite şi Rusia a expirat. Acest tratat este de o importanţă capitală pentru păstrarea stabilităţii strategice globale", a declarat purtătorul de cuvânt Lin Jian.

Însă "China şi-a menţinut întotdeauna capacităţile nucleare la nivelul minim necesar pentru securitatea sa naţională şi nu este angajată în nicio cursă a înarmărilor cu nicio ţară", a afirmat el.

