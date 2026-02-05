€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Data publicării: 12:17 05 Feb 2026

Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă
Autor: Dana Mihai

rusia harta si steag Sursa foto: Freepik, @chormail

Glenn Micallef a respins ideea reluării participării Rusiei în competițiile internaționale, propusă de președintele FIFA, Gianni Infantino.

Glenn Micallef, comisarul european maltez pentru Echitate Intergeneraţională, Tineret, Cultură şi Sport a respins miercuri posibilitatea ridicării interdicţiei impuse Rusiei în competiţiile internaţionale, anunţată recent de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, informează EFE.

Mesaj direct către Gianni Infantino despre valorile sportului

Micallef i s-a adresat direct lui Infantino prin intermediul contului său de Twitter, amintindu-i că valorile "nu sunt negociabile".

"Sportul nu există în vid. Reflectă cine suntem şi ce alegem să reprezentăm", a adăugat el. Infantino a declarat luni, în timpul unui interviu acordat postului britanic Sky, că interdicţia impusă Rusiei în competiţiile internaţionale trebuie ridicată, deoarece această iniţiativă "nu a realizat nimic" şi că, deocamdată, ar trebui făcută "cel puţin" la nivel de tineret.

Echipele din Rusia şi Belarus, precum şi selecţionatele celor două ţări, au fost exclude din competiţiile internaţionale în urma invaziei armatei ruse în Ucraina, la începutul anului 2022.

Citește și: Moment grav în asigurarea păcii mondiale: A expirat tratatul dintre Rusia și SUA privind dezarmarea nucleară

Această interdicţie nu a realizat nimic; a creat doar mai multă frustrare şi ură. A ridica interdicţia pentru echipele de tineret feminine şi masculine cred că ar ajuta, a declarat Infantino.

Aceste cuvinte au fost respinse de comisarul european, care a subliniat importanţa siguranţei publice, a claritatea şi a simbolurilor.

Critici privind revenirea Rusiei în sportul mondial

"A permite agresorilor să revină în fotbalul mondial ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ignoră riscurile reale de securitate şi durerea profundă cauzată de război. Steagurile, uniformele şi imnurile reprezintă state, acţiuni şi valori. Normalizarea este inacceptabilă", a precizat Micallef.

De asemenea, acesta a subliniat importanţa fotbalului pentru sport şi a invitat fanii, sindicatele şi părţile interesate să se alăture dialogului, pentru "a stabili limite clare a ceea ce este acceptabil în sport".

"Fotbalul dă tonul sportului mondial. Alte sporturi, federaţii şi state membre ale UE şi-au exprimat deja îngrijorări serioase. Aceste decizii trebuie luate prin discuţii colective şi evaluări ale riscurilor şi trebuie stabilite limite clar", a adăugat el.

"Odată cu sosirea Jocurilor de la Milano-Cortina 2026, vom sărbători puterea sportului de a ne uni. Dar ceea ce se întâmplă după aceea este la fel de important. Trebuie să ne unim, atât în interiorul, cât şi în exteriorul UE. Trebuie să reafirmăm Modelul European al Sportului: Responsabilitate. Solidaritate. Respect pentru valorile noastre", a continuat oficialul european.

Micallef a încheiat cu un mesaj clar, spre deosebire de Infantino: "Nu totul este negociabil".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Glenn Micallef
fifa
Gianni Infantino
Rusia competiții internaționale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Numărul căsătoriilor în Germania a atins un nou minim istoric
Publicat acum 17 minute
Ucraina a reușit să lovească renumitul poligon militar Kapustin Iar din Rusia. De ce este important atacul
Publicat acum 17 minute
Fenomenul airsoft în România: de la hobby de nișă la sport oficial recunoscut
Publicat acum 38 minute
De ce autismul este mai greu de detectat la fete decât la băieți
Publicat acum 42 minute
Tensiuni în relațiile ruso-germane: Moscova expulzează un diplomat german
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 31 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 5 ore si 20 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Horoscop 5 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close