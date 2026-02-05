Propunerea de ridicare a interdicției pentru Rusia în competițiile sportive internaționale, respinsă

Glenn Micallef, comisarul european maltez pentru Echitate Intergeneraţională, Tineret, Cultură şi Sport a respins miercuri posibilitatea ridicării interdicţiei impuse Rusiei în competiţiile internaţionale, anunţată recent de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, informează EFE.

Mesaj direct către Gianni Infantino despre valorile sportului

Micallef i s-a adresat direct lui Infantino prin intermediul contului său de Twitter, amintindu-i că valorile "nu sunt negociabile".

"Sportul nu există în vid. Reflectă cine suntem şi ce alegem să reprezentăm", a adăugat el. Infantino a declarat luni, în timpul unui interviu acordat postului britanic Sky, că interdicţia impusă Rusiei în competiţiile internaţionale trebuie ridicată, deoarece această iniţiativă "nu a realizat nimic" şi că, deocamdată, ar trebui făcută "cel puţin" la nivel de tineret.

Echipele din Rusia şi Belarus, precum şi selecţionatele celor două ţări, au fost exclude din competiţiile internaţionale în urma invaziei armatei ruse în Ucraina, la începutul anului 2022.

Această interdicţie nu a realizat nimic; a creat doar mai multă frustrare şi ură. A ridica interdicţia pentru echipele de tineret feminine şi masculine cred că ar ajuta, a declarat Infantino.

Aceste cuvinte au fost respinse de comisarul european, care a subliniat importanţa siguranţei publice, a claritatea şi a simbolurilor.

Critici privind revenirea Rusiei în sportul mondial

"A permite agresorilor să revină în fotbalul mondial ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ignoră riscurile reale de securitate şi durerea profundă cauzată de război. Steagurile, uniformele şi imnurile reprezintă state, acţiuni şi valori. Normalizarea este inacceptabilă", a precizat Micallef.

De asemenea, acesta a subliniat importanţa fotbalului pentru sport şi a invitat fanii, sindicatele şi părţile interesate să se alăture dialogului, pentru "a stabili limite clare a ceea ce este acceptabil în sport".

"Fotbalul dă tonul sportului mondial. Alte sporturi, federaţii şi state membre ale UE şi-au exprimat deja îngrijorări serioase. Aceste decizii trebuie luate prin discuţii colective şi evaluări ale riscurilor şi trebuie stabilite limite clar", a adăugat el.

"Odată cu sosirea Jocurilor de la Milano-Cortina 2026, vom sărbători puterea sportului de a ne uni. Dar ceea ce se întâmplă după aceea este la fel de important. Trebuie să ne unim, atât în interiorul, cât şi în exteriorul UE. Trebuie să reafirmăm Modelul European al Sportului: Responsabilitate. Solidaritate. Respect pentru valorile noastre", a continuat oficialul european.

Micallef a încheiat cu un mesaj clar, spre deosebire de Infantino: "Nu totul este negociabil".