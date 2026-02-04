€ 5.0950
|
$ 4.3215
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0950
|
$ 4.3215
 
DCNews Stiri Human Rights Watch avertizează că Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar
Data actualizării: 09:10 04 Feb 2026 | Data publicării: 09:10 04 Feb 2026

Human Rights Watch avertizează că Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar
Autor: Alexandra Curtache

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Organizaţia Human Rights Watch avertizează, în raportul său anual, că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă accelerează un regres grav al democraţiei şi al drepturilor omului în Statele Unite, relatează AFP.

Organizaţia neguvernamentală Human Rights Watch (HRW) a avertizat miercuri că preşedintele Donald Trump transformă SUA într-un stat autoritar, deoarece democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate direcţiile, relatează AFP

În raportul său anual, organizaţia pentru drepturile omului, cu sediul la New York, a atras atenţia că revenirea miliardarului republican la Casa Albă a intensificat o "spirală descendentă" în materie de drepturile omului, aflate deja sub presiunea Rusiei şi Chinei.

"Ordinea internaţională bazată pe reguli este pe cale să se prăbuşească", a avertizat ONG-ul.

Conform HRW, în Statele Unite, Trump a demonstrat "un dispreţ flagrant faţă de drepturile omului şi a comis încălcări grave".

Raiduri ICE şi încălcări grave în interiorul SUA

În descrieri ale Statelor Unite care ar fi fost de neconceput în rapoartele anuale anterioare, organizaţia a evidenţiat, de exemplu, desfăşurarea de agenţi mascaţi şi înarmaţi de la Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care au efectuat "sute de raiduri inutile violente şi abuzive", în special la Minneapolis, în Minnesota.

"Faptul că administraţia desemnează ţapi ispăşitori pe criterii rasiale sau etnice, actele repetate de represalii împotriva unor presupuşi inamici politici şi încercările de a extinde puterile coercitive executive şi de a neutraliza controalele şi echilibrul democratic subliniază o alunecare deliberată spre autoritarism în Statele Unite", subliniază raportul.

Human Rights Watch îşi reiterează, de asemenea, concluziile conform cărora Statele Unite se fac vinovate de dispariţii forţate - o infracţiune în temeiul dreptului internaţional - prin trimiterea a 252 de migranţi venezueleni într-o închisoare de înaltă securitate din El Salvador.

Democraţia globală, la nivelul anilor ’80

Conform organizaţiei, democraţia a regresat la nivelul din 1985, când Uniunea Sovietică încă exista.

"Rusia şi China sunt mai puţin libere astăzi decât erau acum 20 de ani. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Statele Unite", se arată în raport.

"În primul an (al celui de-al doilea mandat) al lui Trump, istoria se accelerează în direcţia greşită: toate câştigurile şi progresele obţinute prin lupte grele în ultimele decenii sunt acum ameninţate", avertizează Philippe Bolopion, director executiv al HRW, într-un interviu acordat AFP.

Pentru HRW, răspunsul trebuie să vină dintr-o nouă alianţă strategică a "puterilor medii" unite în jurul unui "nucleu comun de valori" democratice şi respect pentru dreptul internaţional, cum ar fi Canada, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, Coreea de Sud şi Australia.

Contradicţii cu raportul Departamentului de Stat

Raportul de 529 de pagini contrastează puternic cu cel privind drepturile omului publicat recent de Departamentul de Stat al SUA, care a edulcorat secţiunile dedicate ţărilor prietenoase cu Donald Trump, cum ar fi El Salvador.

Human Rights Watch notează că violenţa bandelor a "scăzut semnificativ" în această ţară, dar că autorităţile au comis "încălcări pe scară largă" în 2025, inclusiv "detenţii arbitrare în masă, dispariţii forţate, tortură şi rele tratamente faţă de deţinuţi şi încălcări ale dreptului la un proces echitabil".

În ceea ce priveşte Israelul, organizaţia denunţă din nou "crimele împotriva umanităţii, actele de genocid şi epurarea etnică" împotriva palestinienilor din Gaza.

Conform HRW, autorităţile israeliene "şi-au intensificat atrocităţile" în 2025, inclusiv "uciderea, mutilarea, înfometarea şi strămutarea forţată a palestinienilor şi distrugerea caselor, şcolilor şi infrastructurii acestora la o scară fără precedent în istoria recentă a Israelului şi Palestinei".

Israelul, cu sprijinul Washingtonului, a respins cu furie acuzaţia de genocid formulată iniţial de Human Rights Watch în decembrie 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
drepturile omului
statele unite ale americii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Abordarea multidisciplinară modernă, esențială pentru pacienții oncologici
Publicat acum 25 minute
Fake news și dezinformare în spațiul public: clarificări privind taxa pe coletele extracomunitare
Publicat acum 35 minute
INS: Înmatriculările auto au crescut în trimestrul IV 2025
Publicat acum 56 minute
Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor
Publicat acum 1 ora si 4 minute
De ce te înroșești la față după ce bei alcool
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Omul din spatele vizitei lui Grindeanu în Israel, detalii de culise. Ce se întâmpla în camera alăturată și decizia lui Netanyahu
Publicat acum 2 ore si 12 minute
Horoscop 4 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Seif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii lui Muammar Gaddafi, ucis de un comando
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Cazul Georgescu. Raport SUA: CE interferează în alegerile statelor UE, printre care România / Replica europenilor. A reacționat și Musk
Publicat acum 2 ore si 20 minute
BANCUL ZILEI: Plăcerea bărbatului
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close