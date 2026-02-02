Kaufland preia La Cocoș. Consiliul Concurenței cere condiții stricte: Să fie păstrat modelul low-cost

Tranzacția prin care Kaufland va prelua La Cocoș va fi finalizată curând, după ce am cerut să ne garanteze că vor păstra și vor dezvolta modelul acesta low-cost și le-am plafonat adaosul global pe care îl pot practica, a afirmat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

'Suntem aproape gata cu două alte concentrări semiproblematice, dar știți că problemele pot fi și oportunități. Una e 'La Cocoș', care e în curs de a fi preluat de Kaufland. Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost testate public, vom face anumite modificări, dar în esență par să fie ok. Din piață nu ne-au venit reacții ostile și vom finaliza în curând această tranzacție. Acolo ce vrem de fapt? Vrem ca modelul acesta low-cost 'La Cocoș' să fie păstrat și să fie și dezvoltat. De asta angajamentele sunt noi ca abordare pentru noi. Acolo le cerem să ne garanteze că vor păstra modelul acesta low-cost. De exemplu, le-am plafonat adaosul pe care îl pot practica. Adaosul global, nu produs cu produs, pentru că am lua-o razna dacă am sta cu fiecare sortiment de biscuiți și de salam să-l verificăm', a explicat Chirițoiu, într-o conferință de presă.

Modelul La Cocoș" nu o să fie omorât

El a subliniat că nu se dorește ca modelul La Cocoș' să fie 'omorât'.

'Angajamentul este că actualele adaosuri medii vor fi păstrate. Deci, pe tot sortimentul de produse 'La Cocoș' nu va crește adaosul față de cât este acum. Și că se vor face investiții, se vor construi noi magazine. Ideea este că vrem modelul 'La Cocoș' să nu fie omorât, ci prin această operațiune să fie dezvoltat și atunci acestea sunt condițiile: să rămână low-cost cum e acum și să fie mai multe magazine 'La Cocoș' decât sunt sunt acum (15 - n. r.)', a adăugat șeful autorității de concurență.

A doua concentrare care într-o lună se va finaliza este preluarea Cargus de către Sameday.

'Cealaltă operațiune care este aproape gata este preluarea Cargus de către Sameday. Aici am formulat o serie de îngrijorări către companie. Sameday e parte din eMag, e deținut de grupul eMag. Vedem cu ce angajamente vor veni cei de la Sameday. Mă aștept ca într-o lună să finalizăm această operațiune', a precizat șeful autorității de concurență.

2025 a însemnat un an record

Bogdan Chirițoiu a susținut că anul 2025 a însemnat un an record în materie de concentrări.

'Ce a mai fost interesant anul trecut: partea de concentrări. Avem cel mai mare număr din ultimii 20 de ani de operațiuni. Sunt peste 100 de operațiuni de concentrări economice care au fost analizate. Mai important decât numărul este că încep să devină mai complicate, ceea ce cred că e un lucru bun. Numărul acesta mare de concentrări și faptul că devin mai complicate arată că economia românească se concentrează. Asta până la un punct e un lucru bun, pentru că va ajuta creșterea eficienței. Sunt sectoare în care concentrarea asta poate să ajute, pentru că în felul acesta companiile, fiind mai mari, vor fi mai eficiente. Deci cred că e un lucru bun pentru economie în general. Dar sunt și situații în care deja concentrarea e destul de avansată și de asta avem cazuri care sunt mai complicate, unde concentrarea deja ne pune probleme', a menționat el.

Exemple în acest sens sunt preluarea Profi de către Mega Image sau cazul Telekom.

'Cu un an înainte, în 2024, am avut un caz important: preluarea de către Mega Image a lui Profi, în care știți că am investit iarăși multe resurse. I-am obligat să vândă unele magazine, nu foarte multe, pentru că nu se suprapuneau foarte mult Mega cu Profi. Mega era doar în câteva orașe mari, Profi era răspândit în toată țara. Acolo am venit cu măsuri de protejare temporară, deci pe o perioadă de tranziție, de protejare a furnizorilor. În 2025, de departe cel mai important caz a fost cel Telekom. Acolo, da, e o piață deja foarte concentrată. Ne-am mutat la patru jucători, deci unul din cei patru a dispărut. De la patru ne-am mutat la trei. Telekom a fost împărțit între Vodafone și Digi și foarte important pentru economia noastră și pentru consumatori a fost să ne asigurăm că standardele noastre bune - că România stătea bine pe partea de telecomunicații, stătea bine în sensul că avea și acoperire bună, viteză bună, prețuri bune, deci aveam o situație, spun eu, mult mai bună decât majoritatea țărilor din Uniunea Europeană - și atunci a fost important să păstrăm aceste lucruri. (...) De asta am impus o serie de condiții către către Digi și Vodafone (...) Am pus condiții să facă investiții și să se asigure un grad bun de acoperire și o calitate bună a semnalului, lucrurile care ne îngrijorau că ar putea să fie afectate ca urmare a operațiunii. Mai puțin ne îngrijora partea de prețuri, pentru că Digi are deja o istorie de a ține prețurile jos, deci îngrijorarea noastră nu era legată că vor crește prețurile neapărat, ci că va scădea calitatea. În 3 ani de zile vedem ce rezultate vor avea angajamentele pe care le-am impus', a arătat Chirițoiu, conform Agerpres.

