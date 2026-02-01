Trei români reveniți din Emirate, opriți pe aeroport cu un „bagaj” de contrabandă

Trei bărbați, cu vârste între 26 și 43 de ani, au ajuns în vizorul autorităților imediat ce și-au ridicat bagajele de cală pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Conform comunicatului oficial, cei trei români veneau din Emirate și au încercat să treacă prin culoarul pentru persoane care nu au nimic de declarat.

„În data de 31.01.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani. Bărbații veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele de cală, și-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat”, a transmis Poliția de Frontieră duminică, 1 februarie.

Cantități semnificative de țigarete netimbrate

O verificare detaliată a bagajelor a scos la iveală cantități semnificative de țigarete netimbrate, ascunse și inscripționate cu numele unei mărci recunoscute. Fiecare dintre cei trei bărbați transporta 58.400 de țigarete, iar totalul confiscat a ajuns la 175.200 țigarete (8.760 pachete).

„**În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 țigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete). Urmare a celor constatate, întreaga cantitate de țigări a fost reținută de către autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

Acest caz readuce în atenție problemele legate de contrabandă. În decembrie anul trecut, o urmărire ca în filme a avut loc în județele Botoșani și Suceava, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor. Autoturismul s-a răsturnat, șoferul a fugit, dar pasagerul, un bărbat de 43 de ani din Suceava, a fost reținut 24 de ore. În mașină au fost descoperite țigări de contrabandă.

CITEȘTE ȘI: Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO

