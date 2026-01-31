Explozii în mai multe orașe din Iran. Cel puțin patru morți și zeci de răniți

Exploziile au provocat victime și panică în rândul populației. Presa internațională relatează că bilanțul provizoriu indică cel puțin patru persoane decedate și peste 20 de răniți, însă autoritățile iraniene nu au oferit, până la această oră, un bilanț final.

Cea mai gravă explozie s-a produs în orașul portuar Bandar Abbas, situat pe coasta Golfului Persic, un punct strategic pentru comerțul iranian și pentru transporturile de petrol. Deflagrația a avut loc într-o clădire rezidențială de opt etaje, acolo unde au fost distruse complet două niveluri ale imobilului. De asemenea, zeci de mașini parcate în zonă au fost avariate. O persoană a murit, iar cel puțin 14 au fost rănite, iar unele dintre ele se află în stare gravă la spital.

Martori citați de presa locală au descris o explozie extrem de puternică, urmată de un nor dens de fum și de intervenția rapidă a pompierilor și a echipelor de salvare. Autoritățile au izolat zona și au început operațiunile de căutare sub dărâmături. Există temeri că mai multe persoane ar putea fi prinse în interiorul clădirii.

O altă explozie mortală s-a produs în orașul Ahvaz, din sud-vestul Iranului, unde patru persoane au murit, iar mai mulți locuitori au fost răniți. Agenția Anadolu notează că incidentul ar fi fost provocat de o scurgere de gaz într-o zonă rezidențială, însă ancheta este în desfășurare. Explozia a avariat mai multe locuințe și a spart geamurile clădirilor din apropiere.

Iranul anunță că exploziile nu sunt reprezentate de atacuri coordonate

În primele ore după incidente, pe rețelele sociale au circulat informații privind explozii și în alte orașe, inclusiv în apropierea capitalei Teheran. Agențiile de presă oficiale iraniene au negat însă aceste informații și au susținut că nu există dovezi privind un atac coordonat sau o acțiune militară externă.

De asemenea, oficiali israelieni citați de Times of Israel au declarat că Israelul nu este implicat în exploziile produse pe teritoriul Iranului și au respins orice legătură între incidente și actualele tensiuni regionale. Declarațiile vin pe fondul speculațiilor apărute în spațiul public, în condițiile în care relațiile dintre Iran, Israel și Statele Unite rămân extrem de tensionate.

Publicația turcă Daily Sabah scrie că exploziile au avut loc într-un moment sensibil din punct de vedere geopolitic, marcat de amenințări reciproce, mobilizări militare în Orientul Mijlociu și temeri privind extinderea conflictelor din regiune.

Deocamdată, autoritățile iraniene evită să lege direct aceste incidente de un posibil atac extern și vorbesc, oficial, despre cauze accidentale, precum scurgeri de gaz sau defecțiuni tehnice.