Eșecul total al NATO: Mark Rutte, avertizat de un fost înalt oficial european să renunțe la atitudinea lingușitoare față de Trump

Șeful NATO, Mark Rutte, ar trebui să înceteze să mai fie un „agent american” și să unească alianța militară tensionată în fața „retoricii ostile” și a „intimidării” Statelor Unite, a declarat pentru Euronews fostul șef al Consiliului European, Charles Michel.

„Vreau să fiu clar, Mark Rutte este dezamăgitor și îmi pierd încrederea”, a declarat Michel, care a condus Consiliul timp de cinci ani, până în 2024, pentru emisiunea matinală Europe Today a Euronews, vineri.

„Nu mă aștept ca Mark Rutte să fie un agent american. Mă aștept ca Mark să lucreze pentru unitate în cadrul NATO”, a adăugat Charles Michel.

Rutte, care l-a numit pe președintele SUA, Donald Trump, „tăticul” alianței NATO, și-a câștigat reputația de purtător de mesaj al lui Trump. De asemenea, el a oferit o rampă de acces pentru ca Trump să renunțe la recentele sale amenințări de a declanșa un război comercial cu țările europene din cauza Groenlandei.

„Ne confruntăm cu intimidări, ne confruntăm cu amenințări. Ceea ce se întâmplă cu Groenlanda nu este acceptabil și mă aștept ca Mark Rutte să fie o voce puternică pentru a apăra unitatea NATO”, a spus el.

Michel a declarat pentru Euronews că „diplomația lingușitoare” a lui Rutte nu va funcționa și ar putea duce la „eșec total”.