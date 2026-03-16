Studiu: Femeile câștigă mai des lupta cu cancerul, dar tratamentul le afectează mai dur

Femeile au şanse mai mari decât bărbaţii să supravieţuiască unui diagnostic de cancer, însă se confruntă cu un risc mai ridicat de efecte secundare severe cauzate de tratament, conform unui studiu condus de cercetători australieni, transmite luni agenţia Xinhua.

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea Adelaide din Australia şi publicat în Journal of the National Cancer Institute, a identificat diferenţe constante între pacienţii cu cancer de sex masculin şi feminin, atât în ceea ce priveşte rata de supravieţuire, cât şi toxicitatea tratamentului, se arată într-un comunicat al universităţii, publicat luni.

Femeile au un risc de deces mai mic, dar mai multe toxicități

Cercetătorii au constatat că pacientele prezentau un risc de deces cu 21% mai mic în comparaţie cu pacienţii de sex masculin, însă aveau un risc cu 12% mai mare de toxicităţi severe.

Aceste diferenţe bazate pe sex au fost în mare parte consecvente în cazul a 12 tipuri de tumori solide în stadiu avansat, precum şi în cazul diferitelor modalităţi de tratament, inclusiv chimioterapie, terapii ţintite şi imunoterapie. Acest lucru sugerează că diferenţele provin din mecanisme biologice subiacente, nu doar din efectele medicamentelor, au afirmat cercetătorii.

Studiul oferă unele dintre cele mai clare dovezi de până în prezent conform cărora sexul biologic reprezintă un factor-cheie pentru predicţia rezultatelor în tratamentul cancerului, a declarat autorul principal al cercetării, Natansh Modi. "Sexul este un factor biologic fundamental, care influenţează funcţia imunitară, metabolizarea medicamentelor, compoziţia corporală şi biologia tumorii", a spus Modi, lector la Universitatea din Adelaide.

Aceste constatări au implicaţii importante asupra modului în care medicamentele sunt evaluate şi prescrise, întărind argumentele în favoarea raportării sistematice şi a adoptării de măsuri pe baza dovezilor specifice sexului în cercetarea clinică, au afirmat autorii studiului.

Studiu bazat pe date din peste 20.000 de pacienți

Studiul a analizat date de la peste 20.000 de pacienţi cu cancer din 39 de studii clinice care au stat la baza aprobărilor acordate de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA între anii 2011 şi 2021 şi a inclus tipuri de tumori solide în stadiu avansat, printre care cancer pulmonar, colorectal, melanom şi cancer de sân.