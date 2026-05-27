DCNews Stiri După căldură, ploi și vijelii. ANM, prognoza meteo actualizată
Data publicării: 27 Mai 2026

După căldură, ploi și vijelii. ANM, prognoza meteo actualizată
Autor: Ioan-Radu Gava

Imagine cu o femeie care merge prin ploaie ANM a schimbat prognozele iniţiale care indicau temperaturi peste cele specifice perioadei de 1 MAI. Sursa foto: Agerpres
Administrația Națională de Meteorologie anunță vijelii şi averse torenţiale în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării,până joi seara.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare vizând instabilitate atmosferică ce se va manifesta, până joi seara la ora 21:00, în nord-vestul, nordul, estul şi local centrul şi sud-estul ţării.

În aceste regiuni, pe parcursul zilei de miercuri şi în noaptea de miercuri spre joi, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală în general de 40...60 km/h), averse torenţiale, descărcări electrice şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) se vor acumula cantităţi de apă de 10...20 l/mp.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV România, sub influența domului de căldură, cu temperaturi aproape de pragul caniculei: ANM, informații actualizate

Joi, vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, cu viteze la rafală în general de 45...55 km/h, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în regiunile sudice.

Totodată, pe parcursul zilei de miercuri, este Cod galben pentru judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi cea mai mare parte a Moldovei, unde din a doua parte a zilei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h şi izolat peste 80 km/h, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp

