Curs valutar: € 5.2467
DCNews Stiri Cod Galben de averse torențiale și grindină, luni seara. ANM, zonele vizate
Data publicării: 25 Mai 2026

Cod Galben de averse torențiale și grindină, luni seara. ANM, zonele vizate
Autor: Doinița Manic

imagine cu furtuna Două județe sunt vizate de Codul Galben de averse torențiale și grindină. Sursa foto: Florin Răvdan
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Galben de averse torențiale.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în urmă cu puțin timp, un Cod Galben în care anunță averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină (1...2 cm).

Zone vizate:  

- Județul Constanța: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ghindărești, Cuza Voda, Saligny, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu.

- Județul Tulcea: Casimcea, Dăeni.

Interval de valabilitate: 25 mai, ora 18:55 - 25 mai, ora 20:00.

