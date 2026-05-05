€ 5.1998
|
$ 4.4376
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1998
|
$ 4.4376
 
DCNews Stiri Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
Data actualizării: 08:44 05 Mai 2026 | Data publicării: 08:33 05 Mai 2026

Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
Autor: Doinița Manic

imagine cu clădiri din Cluj Napoca ANM a emis prognoza meteo actualizată până pe 1 iunie. Foto: Pixabay

ANM a emis prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo până pe 1 iunie. Potrivit estimărilor, în următoarele patru săptămâni vom avea temperaturi mai ridicate decât cele normale.

Prognoza ANM pentru săptămâna 4-11 mai

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la
nivelul întregii țări.

Prognoza ANM pentru săptămâna 11-18 mai

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza ANM pentru săptămâna 18-25 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Prognoza ANM pentru săptămâna 25 mai - 1 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

prognoza meteo
prognoza ANM
cum e vremea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PSD, ședință fulger înaintea votului. Grindeanu ar putea demisiona dacă moțiunea pică
Publicat acum 4 minute
Topul universităților din România. Cine conduce clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației
Publicat acum 17 minute
„Ilie Bolojan, dacă rezistă acestui test, capătă forță chiar și în fața președintelui”, spune analistul Cătălin Done
Publicat acum 24 minute
Alertă alimentară: Lot de salată de hering retras de la raft, din Penny
Publicat acum 26 minute
România primește trenuri cu hidrogen din Germania. Când intră în circulație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Guvernul a intrat în ședință de urgență, înainte de votul pe moțiunea de cenzură din Parlament. Ce OUG s-au dat
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026. Deciziile luate de partide
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Horoscop 5 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Cum arată satul din Spania unde primești o casă gratuită și un loc de muncă. Condițiile de aplicare / Video
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni
 
solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

vezi arhiva de editoriale
 
x close