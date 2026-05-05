Cum va fi vremea până pe 1 iunie. ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo până pe 1 iunie. Potrivit estimărilor, în următoarele patru săptămâni vom avea temperaturi mai ridicate decât cele normale.

Prognoza ANM pentru săptămâna 4-11 mai

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la

nivelul întregii țări.

Prognoza ANM pentru săptămâna 11-18 mai

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza ANM pentru săptămâna 18-25 mai

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Prognoza ANM pentru săptămâna 25 mai - 1 iunie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.