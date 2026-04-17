Vremea de 1 Mai: ANM, estimări meteorologice actualizate
Data publicării: 08:33 17 Apr 2026

Vremea de 1 Mai: ANM, estimări meteorologice actualizate
Autor: Ioan-Radu Gava

primavara foto pexels

Administrația Națională de Meteorologie a transmis estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026 

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026 

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și centrale.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile estice și vestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026 

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai ridicate în vestul și nord-vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026 

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile nordvestice, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

meteo
vremea 1 mai
anm
