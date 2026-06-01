Consiliul de Securitate al ONU, convocat la solicitarea României, în premieră, pe tema încălcării spaţiului aerian românesc de către Rusia

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va prezenta în fața Consiliului încălcările dreptului internațional și riscurile generate de acțiunile repetate ale Federației Ruse.

Oana Țoiu a subliniat că este pentru prima dată când Consiliul de Securitate se reunește la solicitarea României pe o temă care o afectează.

„Pentru prima dată, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte la solicitarea expresă a României pe o temă care o implică direct. Voi prezenta de la ora locală 15:00 (22:00 ora României) încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi riscurile pe care le generează aceste acţiuni repetate ale Federaţiei Ruse. Demersul României urmăreşte să aducă în atenţia comunităţii internaţionale consecinţele grave ale încălcării spaţiului aerian românesc şi necesitatea creşterii presiunii diplomatice pentru respectarea dreptului internaţional şi protejarea securităţii regionale”, spune Oana Țoiu.

Demers diplomatic pentru securitate regională

Ministrul român de externe a precizat că inițiativa urmărește consolidarea presiunii diplomatice la nivel internațional pentru respectarea normelor de drept și pentru protejarea stabilității regionale, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Oana Țoiu a arătat că România, împreună cu partenerii săi din cadrul ONU, susține în continuare apelurile pentru oprirea imediată a conflictului și pentru obținerea unei păci durabile și echitabile în Ucraina.

Pe agenda vizitei la New York se află și întrevederi oficiale cu secretarul general al ONU, António Guterres, cu președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, precum și cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, notează Agerpres.

