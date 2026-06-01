Actorii câștigă o nouă luptă cu inteligența artificială. Ce se schimbă la Hollywood

În contextul în care folosirea AI continuă să provoace numeroase îngrijorări, studiourile și sindicatele au ajuns la un acord privind reproducerea digitală a actorilor și crearea de personaje sintetice.

La trei ani după conflictul care a blocat producția de filme și seriale în Statele Unite, studiourile și sindicatele au găsit un compromis în privința utilizării inteligenței artificiale în cinematografie, în cadrul negocierilor pentru un nou acord salarial, a declarat Duncan Crabtree-Ireland, negociatorul-șef al artiștilor.

Deși discuțiile privind noul acord, care va intra în vigoare în luna iulie, dacă va fi aprobat de membrii sindicatului au fost intense, atmosfera negocierilor a fost mult mai cooperantă decât în trecut, a precizat acesta într-un interviu acordat AFP.

Duncan Crabtree-Ireland reprezintă principalul negociator al influentului sindicat american al actorilor, care reunește peste 160.000 de membri din industria filmului, televiziunii și jocurilor video.

„Cred cu adevărat că grevele din 2023, deși au fost dificile pentru toți, au contribuit la resetarea relației dintre studiouri și sindicate”, a afirmat el.

Inteligența artificială rămâne un motiv de îngrijorare

În 2023, scenariștii americani, cărora li s-au alăturat ulterior actorii, au intrat în grevă pentru a cere salarii mai bune și reguli clare privind utilizarea inteligenței artificiale. Protestul a dus la blocarea producției cinematografice și de televiziune din SUA timp de mai multe luni.

În prezent, studiourile și platformele de streaming susțin că înțeleg mai bine preocupările artiștilor și sunt de acord că cea mai mare parte a muncii creative trebuie realizată de oameni.

Cu toate acestea, inteligența artificială continuă să provoace „numeroase îngrijorări”, spune Duncan Crabtree-Ireland. El subliniază că tehnologia a evoluat rapid în ultimii trei ani și oferă drept exemplu personajul generat de AI, Tilly Norwood.

Creat de compania Particle6, personajul a atras atenția publicului după apariția sa într-un scurtmetraj distribuit pe rețelele sociale în 2025.

Ce prevede noul acord

Noul acord nu interzice utilizarea inteligenței artificiale, însă introduce măsuri suplimentare de protecție pentru anumite forme ale acestei tehnologii.

Potrivit lui Duncan Crabtree-Ireland, există două categorii principale vizate de noile reguli.

Prima este reprezentată de replicile digitale, adică situațiile în care AI este utilizată pentru a reproduce imaginea sau vocea unui actor în viață ori decedat. În aceste cazuri, utilizarea tehnologiei va necesita acordul persoanei vizate și o remunerație corectă.

A doua categorie este cea a replicilor sintetice, care presupune crearea unor personaje generate de inteligența artificială fără a se baza pe o persoană reală, ci pe datele cu care sistemul AI a fost antrenat.

În aceste situații, nu este necesar consimțământul sau plata unei persoane anume, deoarece personajul nu reprezintă un individ real.

Totuși, acordul stabilește că aceste personaje sintetice vor putea fi utilizate doar în cazuri excepționale sau în circumstanțe neobișnuite. Fără a interzice complet această practică, noile reguli impun condiții considerate suficient de restrictive pentru a descuraja folosirea sa pe scară largă.

Protecție și pentru vocile actorilor

O altă prevedere importantă a acordului vizează dublajul. Noile măsuri urmăresc să împiedice reproducerea prin inteligență artificială a vocii unui actor principal în alte limbi fără acordul acestuia.

Astfel, sindicatele consideră că noul acord oferă protecții suplimentare într-un moment în care inteligența artificială devine tot mai prezentă în industria divertismentului.