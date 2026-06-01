Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026

VAR primește atribuții extinse

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea rolului arbitrajului video. Conducerea arbitrilor a obținut aprobarea IFAB pentru ca sistemul VAR să poată interveni în cazul faulturilor și infracțiunilor comise în careul de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă în joc la loviturile de colț și loviturile libere.

IFAB a precizat într-un comunicat:

„IFAB a aprobat o clarificare a protocolului Arbitrului Asistent Video (VAR) pentru utilizarea la Cupa Mondială FIFA 2026 privind infracțiunile evidente comise de echipa aflată în atac înainte ca mingea să fie pusă în joc la un corner sau o lovitură liberă, atunci când acestea influențează direct acordarea unui gol, a unui penalty sau a unei sancțiuni disciplinare.

Dacă infracțiunea îndeplinește criteriile stabilite, VAR va recomanda o revizuire la monitorul de pe teren. Dacă arbitrul constată că infracțiunea a avut loc înainte ca mingea să fie pusă în joc, va aplica sancțiunea disciplinară corespunzătoare, iar cornerul sau lovitura liberă vor fi repetate”, potrivit Mirror.

Cartonaș roșu pentru orice fotbalist care își acoperă gura în timp ce vorbește cu un adversar

O altă modificare importantă vizează comportamentul jucătorilor.

Orice fotbalist care își acoperă gura în timp ce vorbește cu un adversar într-o manieră considerată agresivă va primi cartonaș roșu. Totuși, gestul nu va fi sancționat dacă este făcut într-un context prietenos.

De asemenea, jucătorii sau antrenorii care părăsesc terenul pentru a protesta împotriva unei decizii a arbitrului vor fi eliminați automat. Regula a fost introdusă după incidentele produse la finala Cupei Africii pe Națiuni.

Numărătoare inversă pentru auturi și repuneri din poartă

La Cupa Mondială 2026 va fi introdusă o numărătoare inversă de cinci secunde pentru executarea auturilor și a repunerilor din poartă.

Dacă un aut nu este executat în intervalul stabilit, posesia va fi acordată echipei adverse. În cazul încălcării regulii privind repunerea din poartă, adversarii vor beneficia de o lovitură de colț.

Schimbările vor trebui efectuate mai rapid

Jucătorii înlocuiți vor avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul, cu excepția situațiilor în care sunt accidentați sau există motive de siguranță.

În cazul încălcării regulii, jucătorul care urmează să intre pe teren nu va putea face acest lucru până la următoarea întrerupere a jocului autorizată de arbitru.

Măsuri împotriva tragerii de timp

Pentru a combate pierderea intenționată de timp, jucătorii care părăsesc terenul pentru a primi îngrijiri medicale nu vor putea reveni în joc timp de un minut.

Există însă câteva excepții. Regula nu se aplică portarilor care suferă o comoție cerebrală și nici în situațiile în care este acordată o lovitură de pedeapsă, iar jucătorul accidentat este desemnat să execute penalty-ul.

Noi situații în care poate interveni VAR

Sistemul VAR va putea interveni și în cazul:

celui de-al doilea cartonaș galben;

identificării greșite a jucătorilor sancționați cu galben sau roșu;

acordării eronate a unei lovituri de colț.

Pauze de hidratare în toate meciurile

O altă noutate importantă este introducerea unei pauze de hidratare de trei minute la jumătatea fiecărei reprize. Măsura va fi aplicată în toate partidele turneului final din 2026.