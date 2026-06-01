€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026
Data publicării: 01 Iun 2026

Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026
Autor: Dana Mihai

Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026 - foto AI Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026 - foto AI
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Turneul final va începe pe 11 iunie 2026, la Mexico City, iar noile reguli vizează atât utilizarea sistemului VAR, cât și comportamentul jucătorilor și al oficialilor.

VAR primește atribuții extinse

Una dintre cele mai importante schimbări este extinderea rolului arbitrajului video. Conducerea arbitrilor a obținut aprobarea IFAB pentru ca sistemul VAR să poată interveni în cazul faulturilor și infracțiunilor comise în careul de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă în joc la loviturile de colț și loviturile libere.

IFAB a precizat într-un comunicat:

„IFAB a aprobat o clarificare a protocolului Arbitrului Asistent Video (VAR) pentru utilizarea la Cupa Mondială FIFA 2026 privind infracțiunile evidente comise de echipa aflată în atac înainte ca mingea să fie pusă în joc la un corner sau o lovitură liberă, atunci când acestea influențează direct acordarea unui gol, a unui penalty sau a unei sancțiuni disciplinare.

Dacă infracțiunea îndeplinește criteriile stabilite, VAR va recomanda o revizuire la monitorul de pe teren. Dacă arbitrul constată că infracțiunea a avut loc înainte ca mingea să fie pusă în joc, va aplica sancțiunea disciplinară corespunzătoare, iar cornerul sau lovitura liberă vor fi repetate”, potrivit Mirror.

Cartonaș roșu pentru orice fotbalist care își acoperă gura în timp ce vorbește cu un adversar

O altă modificare importantă vizează comportamentul jucătorilor.

Orice fotbalist care își acoperă gura în timp ce vorbește cu un adversar într-o manieră considerată agresivă va primi cartonaș roșu. Totuși, gestul nu va fi sancționat dacă este făcut într-un context prietenos.

De asemenea, jucătorii sau antrenorii care părăsesc terenul pentru a protesta împotriva unei decizii a arbitrului vor fi eliminați automat. Regula a fost introdusă după incidentele produse la finala Cupei Africii pe Națiuni.

Numărătoare inversă pentru auturi și repuneri din poartă

La Cupa Mondială 2026 va fi introdusă o numărătoare inversă de cinci secunde pentru executarea auturilor și a repunerilor din poartă.

Dacă un aut nu este executat în intervalul stabilit, posesia va fi acordată echipei adverse. În cazul încălcării regulii privind repunerea din poartă, adversarii vor beneficia de o lovitură de colț.

Schimbările vor trebui efectuate mai rapid

Jucătorii înlocuiți vor avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul, cu excepția situațiilor în care sunt accidentați sau există motive de siguranță.

În cazul încălcării regulii, jucătorul care urmează să intre pe teren nu va putea face acest lucru până la următoarea întrerupere a jocului autorizată de arbitru.

Măsuri împotriva tragerii de timp

Pentru a combate pierderea intenționată de timp, jucătorii care părăsesc terenul pentru a primi îngrijiri medicale nu vor putea reveni în joc timp de un minut.

Există însă câteva excepții. Regula nu se aplică portarilor care suferă o comoție cerebrală și nici în situațiile în care este acordată o lovitură de pedeapsă, iar jucătorul accidentat este desemnat să execute penalty-ul.

Noi situații în care poate interveni VAR

Sistemul VAR va putea interveni și în cazul:

  • celui de-al doilea cartonaș galben;
  • identificării greșite a jucătorilor sancționați cu galben sau roșu;
  • acordării eronate a unei lovituri de colț.

Pauze de hidratare în toate meciurile

O altă noutate importantă este introducerea unei pauze de hidratare de trei minute la jumătatea fiecărei reprize. Măsura va fi aplicată în toate partidele turneului final din 2026.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cupa mondiala 2026
reguli Cupa Mondială 2026
fotbal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Guvernul tehnocrat intră-n linie dreaptă. Analistul Bogdan Chirieac, concluzie amară: Deja s-au depășit toate limitele
Publicat acum 27 minute
Revoluție în fotbal! Regulile se schimbă înainte de Cupa Mondială 2026
Publicat acum 34 minute
Protest Sanitas în Capitală. Sindicaliștii îi cheamă pe angajați să își apere drepturile
Publicat acum 37 minute
Anunț despre viitorul lui Răzvan Dumitrescu în presă: ce urmează după plecarea de la Antena 3 CNN
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Actorii câștigă o nouă luptă cu inteligența artificială. Ce se schimbă la Hollywood
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 23 minute
Negocieri pentru guvernul Tomac: miniștri tehnocrați, secretari de stat de la partide. Mihnea Motoc la Apărare, Luca Niculescu la Externe
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili
Publicat acum 9 ore si 52 minute
BANCUL ZILEI: Dorința...
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Horoscop 1 iunie 2026. Mercur intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Ce sunt Rusaliile și de ce se dă liber astăzi/ Semnificația Albilor de Rusalii sau de ce se împarte orez cu lapte
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close