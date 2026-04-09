Stadionul din România care i-ar putea purta numele lui Mircea Lucescu

Stadionul din Hunedoara i-ar putea purta numele lui Mircea Lucescu. Arena actuală din Hunedoara va fi dărâmată și în locul ei va fi construită una modernă, care va costa 64 de milioane de euro și va avea o capacitate de aproximativ 11.000 de locuri. Se așteaptă ca noul stadion să fie gata în 2028. Anunțul a fost făcut de către Dan Bobouțanu, primar al municipiului Hunedoara.

“Eu am mai discutat cu Andone acest lucru, și cu nea Mircea, când a fost la un meci cu CFR în Cupă. Tocmai apăruse diferendul cu familia lui Michael Klein și i-am zis lui Andone: "Ce-ar fi…". "Ar fi onorat".

Luăm în calcul acest lucru, am și discutat. Omul acesta nu a fost doar un om de sport, el a fost un om care a clădit alți oameni. N-am întâlnit pe nimeni care să fi investit la fel de mult în tineri. A format tineri, le-a dat încredere, așa a fost și la Corvinul.

Dacă vorbim despre Andone, Rednic, Klein, Văetuș, Gabor, și sunt numai câțiva… Foarte mulți oameni care au devenit oameni datorită lui. Nu au excelat doar în plan sportiv datorită lui, dar și uman, au făcut școală la dorința lui!

Mircea Lucescu este o personalitate despre care aș putea să vorbesc zile întregi. Este o tragedie. Astea sunt dramele, nu când pierzi un meci, o calificare. Tragedia este când pierzi un om ca Mircea Lucescu”, a spus Bobouţanu, citat de gsp.ro.

Doliu în Hunedoara, pe 10 aprilie, ziua în care Mircea Lucescu va fi înmormântat

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie. Legendarul antrenor român avea 80 de ani.

Consiliul Local al municipiului Hunedoara a declarat 10 aprilie, ziua în care Mircea Lucescu va fi înmormântat, zi de doliu local.