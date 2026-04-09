€ 5.0937
|
$ 4.3629
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3629
 
DCNews Stiri Va mai fi împrumutat Coiful de la Coțofenești? Mihaela Simion (MNIR), unde va fi expus tezaurul dacic recuperat din Olanda - Video
Data publicării: 11:43 09 Apr 2026

EXCLUSIV Va mai fi împrumutat Coiful de la Coțofenești? Mihaela Simion (MNIR), unde va fi expus tezaurul dacic recuperat din Olanda - Video
Autor: Iulia Horovei

coiful de la cotofenesti bratari dacice tezaur Coiful de la Coțofenești, recuperat de autoritățile olandeze, alături de două brățări dacice. Sursa foto: Agerpres

Mihaela Simion, directorul adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a României, a declarat că anumite piese de valoare unică din patrimoniul cultural al României vor părăsi țara în condiții extrem de dificile în viitor, inclusiv Coiful de la Coțofenești.

Deși nu există în acest moment o dată exactă pentru momentul în care Coiful de aur de la Coțofenești și cele două brățări dacice furate și găsite de autoritățile olandeze vor reveni în România, Mihaela Simion, directorul adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a României, a spus că „orizontul de timp este foarte scurt”.

Tezaurul va fi expus la Muzeul Naţional de Istorie a României

Piesele valoroase vor fi expuse, după ce vor fi returnate, la Muzeul Naţional de Istorie a României, unde doritorii le vor putea admira.

La Muzeul Naţional de Istorie a României vom încerca să expunem piesele pentru transparență exact în faza în care vor fi repatriate, pentru că este și dreptul publicului - care a primit cu extrem de multă emoție - nu mai vorbesc ce emoții ne-a încercat pe noi vestea găsirii acestor importante și unice artefacte. Vom încerca să le expunem într-un flux de vizitatori foarte controlat, din cauza procedurilor de securitate, dar să sperăm că evenimentul se va petrece foarte, foarte repede”, a declarat Mihaela Simion, directorul adjunct al Muzeului Naţional de Istorie a României, în exclusivitate pentru DCNews.

Mihaela Simion (MNIR), răspuns pentru contestatari asupra veridicității pieselor

Cu toate că piesele „erau celebre și înainte”, așa cum a relatat Mihaela Simion, directorul-adjunct al MNIR speră ca vizitatorii să vină la muzeu, după incidentul care a făcut înconjorul lumii, pentru a admira artefactele în persoană. Mai mult, aceasta a ținut să asigure publicul de autenticitatea pieselor care vor fi returnate în perioada următoare.

Ce ne-am dori noi foarte mult e ca oamenii de bună-credință și care se simt responsabili de aceste elemente importante ale trecutului nostru, la fel ca noi, să vină să le vadă; și să le vadă nu doar când sunt în pericol. Și ca să risipesc, pe cât se poate, tot felul de țesături ale conspirației, nu se pune problema ca piesele pe care le vor vedea în vitrină să fie falsuri, copii sau replici. Fiecare artefact pe care-l avem în administrație are în spate un dosar de investigații extrem de complex”, a mai spus aceasta.

Coiful de la Coțofenești, condiții excepționale pentru împrumuturile externe în viitor

„Fiecare stat are, în principiu, în ceea ce privește politica de schimburi culturale, un set de artefacte extrem de valoroase, cu o valoare de unicitate, care părăsesc foarte greu muzeele deținătoare. Țări care nu fac exporturi temporare deloc pe tezaur sunt Coreea de Nord și Japonia.

Dar aceste piese părăsesc țara extrem de greu, o dată la 50 de ani, poate chiar mai mult. Și numai în condiții absolut excepționale. Și 'Monalisa' a părăsit Luvrul, dar în condiții excepționale. Noi ne-am stabilit o prioritizare și, anumite piese, precum Coiful de la Coțofenești, Tezaurul de la Pietroasa, Gânditorii - lista întreagă o vom face publică - vor deveni piese care părăsesc Muzeul Național în condiții absolut excepționale și foarte greu”, a mai spus Mihaela Simion.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coiful de aur de la cotofenesti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
