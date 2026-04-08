Ce măsură inedită ia în calcul o țară pentru a combate imigrația ilegală
Data publicării: 18:41 08 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Ce măsură inedită ia în calcul o țară pentru a combate imigrația ilegală - Imagine realizata cu AI

India ia în considerare posibilitatea de a mobiliza câteva "batalioane" de reptile pentru a stopa imigraţia ilegală din ţara vecină Bangladesh, informează miercuri AFP citând surse din cadrul poliţiei de frontieră.

Cele două ţări sunt despărţite de o frontieră de peste 4.000 de kilometri, formată în mare parte din delte create de râurile care curg din Himalaya, mlaştini sau mangrove, fără niciun fel de gard.

Prioritatea guvernului Modi

Aflat la putere din 2014, guvernul ultranaţionalist hindus al lui Narendra Modi a făcut o prioritate din lupta împotriva imigraţiei clandestine, în special a celei provenite din Bangladesh, cu o majoritate musulmană.

La frontiera care separă statul indian Bengalul de Vest de Bangladesh, doar 1.647 dintre cei 2.216 de kilometri sunt protejaţi de bariere.

Ideea "batalioanelor" de reptile

"Ni s-a cerut să studiem ideea de a introduce reptile, precum şerpi şi crocodili, în zonele neprotejate, formate de râuri", a explicat pentru AFP un ofiţer superior din cadrul Forţei de Securitate la Frontieră (BSF), Manoj Barnwal.

Acest scenariu ar fi fost discutat în februarie, în cadrul unei reuniuni la sediul central al BSF, potrivit acestui responsabil.

"Este o idee inovatoare, dar vine cu numeroase provocări, în special în materie de securitate", a subliniat Manoj Barnwal. "Cum să procurăm reptilele? Care ar fi impactul lor asupra locuitorilor din satele situate de-a lungul frontierei?", a adăugat el.

"Am solicitat unităţilor noastre din teren să analizeze fezabilitatea acestei abordări şi să ne prezinte un raport cât mai curând posibil", a adăugat ofiţerul.

Tensiuni diplomatice recente

Relaţiile dintre New Delhi şi Dacca s-au tensionat de la căderea, în 2024, a fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, care se află în exil în India.

Provenind din noul guvern format după alegerile parlamentare din februarie, ministrul afacerilor Externe din Bangladesh, Khalilur Rahman, efectuează miercuri prima sa vizită oficială în India. 

