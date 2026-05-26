DCNews Stiri România, sub influența domului de căldură, cu temperaturi aproape de pragul caniculei: ANM, informații actualizate
Data publicării: 26 Mai 2026

EXCLUSIV România, sub influența domului de căldură, cu temperaturi aproape de pragul caniculei: ANM, informații actualizate
Autor: Ioan-Radu Gava

canicula oameni in apa Foto: Agerpres
Cea mai mare parte a continentului european se află în aceste zile sub influența unui dom de căldură.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat, într-un interviu oferit DC News, că România va fi influențată foarte puțin de această zonă caldă formată deasupra Europei, iar de miercuri, vremea va intra într-un ușor proces de răcire ce se va apropia de normalul datei din calendar.

„Ceea ce se întâmplă în aceste zile este un fenomen pe care îl cunoaștem, dar poate că a apărut mai devreme decât în alți ani. Este vorba despre un transport de aer foarte cald dinspre nordul Africii, asociat unei formațiuni de presiune atmosferică ridicată - asta înseamnă că sunt favorizate mișcările descendente ale aerului, încât apare o încălzire suplimentară prin comprimarea acestuia în straturile cele mai joase - deci toate condițiile pentru a se înregistra valori de temperatură foarte ridicate. E posibil ca în următoarele zile să ajungă în Peninsula Iberică aproape de 40 de grade Celsius. 

Impresionant la acest episod este extinderea valului de căldură deasupra unei mari părți a continentului. Noi suntem situați la extremitatea estică a acestui val de căldură și, de aceea, din păcate pentru iubitorii de căldură, acest episod cu temperaturi foarte ridicate nu va ține foarte mult. Cel mai probabil va ține până miercuri, când va fi vârful valului de căldură, cu temperaturi care vor depăși 30 de grade Celsius în multe zone ale țării. În general, maximele vor pleca de la 28 de grade Celsius și vor ajunge spre 32-33 de grade Celsius în regiunile vestice. Pentru noi este special acest episod pentru că așteptăm temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării“, a precizat, la DC News, Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie.

