Legea salarizării: Cosmin Dorobanțu (FSANP) anunță că dă Guvernul în judecată / Cerințele personalului din apărare și ordine publică

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat ieri, într-o conferință de presă, proiectul legii salarizării unitare. El a precizat că salarizarea va fi influențată de performanța în muncă, iar numărul de sporuri va fi scăzut cu mai bine de jumătate.

L-am contactat pe Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), pentru a-i cere un punct de vedere în legătură cu această lege și doleanțele pe care le are personalul din sistemul de apărare și ordine publică în ceea ce privește salarizarea. Liderul FSANP a precizat că în momentul de față nu se știe cu certitudine dacă veniturile vor crește sau vor scădea, iar actuala schemă de sporuri creează inechități între diversele categorii de angajați din sistemul penitenciar.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV ”Angajații MAI vor ieși în stradă și vor bloca sistemul”. Revoltă pe legea salarizării. Zelca (SNPPC) pentru DCNews: Dispar foarte multe sporuri

„Poziția noastră este una foarte neclară, pentru că nu știam dacă această lege a salarizării unitare majorează sau micșorează salariile personalului de execuție din instituțiile de forță. Sunt speculații că ar crește salariile, dar sunt și speculații că ar diminua salariile cu aproximativ 700 de lei net.

O a doua nemulțumire e că aceste instituții din sectorul de ordine publică și siguranță națională - poliție, jandarmerie, servicii, armată - pleacă cu un handicap în ceea ce privește stabilirea cuantumului noului venit, pentru că Legea 153, actuala lege a salarizării unitare nu este aplicată în totalitate în ceea ce privește aceste instituții de forță. Practic, acea sintagmă că „niciun salariu nu va scădea“ nu ne ajută, pentru că nouă, salariile ne sunt scăzute prin neaplicarea legii actuale. Noi am vrea să avem ca referință salariul valoric din Legea 153, nu cel nominal pe care îl avem acum în plată.

A treia nemulțumire ține de faptul că acea valoare de referință de 1.425 de lei este corelată cu legea bugetului, care se votează anual. Există riscul ca în funcție de bugetul votat de partide și stabilit de Guvern, salariul să fie diminuat în 2028. În 2027 îl știm, că valoarea e 4.325 de lei, dar în 2028, 2029, și 2030 nu știm care este valoarea de referință. Noi am vrea ca valoarea de referință să fie salariul minim pe economie, nu o valoare de referință stabilită prin legea bugetului.

CITEȘTE ȘI - Noua lege a salarizării 2026. Ce se întâmplă cu salariile profesorilor și judecătorilor. Categoria profesională ”sărită” de Legea 153: ”Remediem acest lucru”

A patra nemulțumire ține de faptul că această lege a salarizării creează inechități între polițiști, polițiști de penitenciare și personalul din instituțiile de forță care lucrează în aceeași unitate. Unii primesc anumite sporuri, iar alții primesc alte sporuri. Aici vorbim despre sectorul administrativ, adică acel personal TESA, și despre sectorul penitenciar.

Sporul de pericol, pentru că noi avem deținuți în curtea penitenciarelor, se aplică diferențiat, conform noii legi, la polițiștii de penitenciare. Cei care lucrează în activități directe, continue, cu deținuții primesc o anumită valoare a sporului, iar cei care lucrează tot în contact direct cu deținuții, dar nu continue, nu primesc sau primesc o valoare mai mică. Pericolul nu știi când îți vine, nu știi dacă îți vine anul acesta, luna viitoare sau săptămâna viitoare. Nu știi când ești atacat, înjurat sau ultragiat“, a punctat Cosmin Dorobanțu.

CITEȘTE ȘI - Noua lege a salarizării: Pîslaru și-a calculat rapid plusul pe care îl va avea la salariu, dar "s-a blocat" la profesori. Diferențe uriașe sub sloganul de "echitate"

Cosmin Dorobanțu: Sunt parlamentari PSD, USR și AUR care ne sprijină

Liderul FSANP a precizat că va da în judecată Guvernul României și ministerele implicate în întocmirea legii salarizării unitare, tocmai pentru că nu au consultat sindicatele în momentul în care au făcut proiectul. Potrivit lui Dorobanțu, săptămâna aceasta doar se mimează dialogul, deoarece partidele din coaliție au „bătut palma“ pe acest proiect, așa cum a anunțat recent Administrația Prezidențială.

„Eu voi da în judecată ministerele care au întocmit această nouă lege a salarizării unitare și Guvernul României, voi face plângeri penale, fiindcă nu a existat un dialog și o consultare reale cu partenerii de dialog social. Ar fi trebuit să fie consultări în etape, când s-a creat această lege, ca și noi să ne aducem aportul. Începând de astăzi se mimează un dialog social într-o țară care se vrea pro-europeană și pro-occidentală. În realitate, dialogul nu există, iar legea deja a fost făcută. Dialogul doar se bifează și nu știu dacă vor fi modificări substanțiale la lege.

Dacă s-a bătut palma între partidele care formează actuala coaliție de guvernare, cine credeți că va modifica legea în comisiile parlamentare, care sunt și ele de formă?“, a întrebat retoric Dorobanțu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Legea salarizării: Dumitru Costin (BNS) arată care vor fi categoriile profesionale nemulțumite

Cu toate acestea liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) a precizat că mulțumită unor parlamentari de la PSD, USR și AUR va participa la dezbaterile din comisiile din Legislativ și va susține interesele personalului din apărare și ordine publică.

„Eu personal am vorbit cu senatori și deputați de la PSD, USR și AUR care au spus că ne vor sprijini în comisiile parlamentare, iar eu personal voi fi în comisiile parlamentare când se vor discuta amendamentele la legea salarizării unitare ... dacă nu vom găsi înțelegere vineri, când ne vom întâlni cu miniștrii de resort.

Aseară am discutat și cu cei de la PSD, și cu cei de la USR și au spus că dacă venim cu argumente, ei ne sprijină. Cel puțin ne asigură accesul acolo, în comisiile parlamentare, astfel încât noi să susținem punctele noastre de vedere argumentat. Ar fi destul de supărător să se creeze noi inechități salariale printr-o lege care ar trebui să fie una europeană și care să asigure un nivel de trai bun în România, o țară în care puterea de cumpărare scade vizibil“, a conchis președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP), Cosmin Dorobanțu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV "O mare capcană" în noua lege a salarizării. Cine va avea de suferit. Avertismentul lansat de liderul SNPPC