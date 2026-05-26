€ 5.2467
|
$ 4.5067
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2467
|
$ 4.5067
 
DCNews Stiri Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a încep probele cu testarea la Limba română
Data publicării: 26 Mai 2026

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a încep probele cu testarea la Limba română
Autor: Loredana Iriciuc

Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a încep probele cu testarea la Limba română Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a încep probele cu testarea la Limba română / FOTO: magnific.com @lenamay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Elevii de clasa a VI-a susțin marți proba de Limbă și comunicare, Limba română, din cadrul Evaluării Naționale, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Miercuri este programată proba la Matematică. Joi, elevii care aparțin minorităților naționale vor participa la proba de Limbă și comunicare, Limba maternă.

Elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea fiecărui test din cadrul Evaluărilor Naționale organizate la clasele a IV-a și a VI-a.

VEZI ȘI: Evaluare Națională, clasa a IV-a. Ce subiecte au primit elevii la Matematică şi Ştiinţe ale naturii - UPDATE

Ce urmăresc testările

Evaluările au rolul de a verifica nivelul cunoștințelor și al competențelor formate în timpul anilor de școală. Testele includ și cerințe prin care profesorii pot analiza gradul de alfabetizare funcțională al elevilor.

Rezultatele nu vor fi afișate și nici comunicate public. Acestea nu se trec în catalog, cu excepția situației în care părintele cere în scris acest lucru.

CITEȘTE ȘI: Evaluare Națională, clasa a IV-a. Ce subiecte au primit elevii la Limbă şi comunicare - Limba română/ FOTO

Cum vor fi folosite rezultatele

După susținerea probelor, elevii, părinții sau reprezentanții legali vor primi informații despre nivelul de dezvoltare al competențelor evaluate.

Datele obținute în urma testărilor vor contribui și la realizarea planurilor individualizate de învățare pentru fiecare elev.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

evaluare nationala
elevi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump, supus unui nou control medical: A treia evaluare în ultimele 13 luni
Publicat acum 8 minute
Alertă în Italia! Suspiciuni de Ebola într-o regiune cu o comunitate numeroasă de români: O tulpină „extrem de contagioasă”, „fără vaccin”
Publicat acum 26 minute
Previziuni astrale prima jumătate a lunii iunie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat acum 42 minute
Încălzirea globală aduce șerpii veninoși mai aproape de oameni, avertizează OMS
Publicat acum 1 ora si 1 minut
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Horoscop 26 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 2 minute
Dom de căldură și-n România? Anunțurile Florinelei Georgescu, director de prognoză în ANM, la DCNews
Publicat acum 2 ore si 25 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul medicului
Publicat acum 1 ora si 1 minut
De ce a demisionat, de fapt, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan. „Instituția demisiei”, explicată ca în Vest
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Familia regală are un nou superstar! Beatrice și Eugenie, „retrogradate”
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close