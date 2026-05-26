Evaluare Națională 2026. Elevii de clasa a VI-a încep probele cu testarea la Limba română

Miercuri este programată proba la Matematică. Joi, elevii care aparțin minorităților naționale vor participa la proba de Limbă și comunicare, Limba maternă.

Elevii au la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea fiecărui test din cadrul Evaluărilor Naționale organizate la clasele a IV-a și a VI-a.

VEZI ȘI: Evaluare Națională, clasa a IV-a. Ce subiecte au primit elevii la Matematică şi Ştiinţe ale naturii - UPDATE

Ce urmăresc testările

Evaluările au rolul de a verifica nivelul cunoștințelor și al competențelor formate în timpul anilor de școală. Testele includ și cerințe prin care profesorii pot analiza gradul de alfabetizare funcțională al elevilor.

Rezultatele nu vor fi afișate și nici comunicate public. Acestea nu se trec în catalog, cu excepția situației în care părintele cere în scris acest lucru.

CITEȘTE ȘI: Evaluare Națională, clasa a IV-a. Ce subiecte au primit elevii la Limbă şi comunicare - Limba română/ FOTO

Cum vor fi folosite rezultatele

După susținerea probelor, elevii, părinții sau reprezentanții legali vor primi informații despre nivelul de dezvoltare al competențelor evaluate.

Datele obținute în urma testărilor vor contribui și la realizarea planurilor individualizate de învățare pentru fiecare elev.