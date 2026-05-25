Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Info utile Galați: Ziua Copilului, distracție și voie bună la AventuraFest, la Bob & Bike Adrenalina, din Pădurea Gârboavele
Data publicării: 25 Mai 2026

Galați: Ziua Copilului, distracție și voie bună la AventuraFest, la Bob & Bike Adrenalina, din Pădurea Gârboavele
Autor: Crişan Andreescu

ziua copilului
Sâmbătă, 30 mai, între 10:00 și 13:00, de Ziua Copilului, CJ Galați invită la o petrecere în aer liber, cu multă distracție și voie bună la Bob & Bike Adrenalina, din Pădurea Gârboavele.

Va fi o petrecere pentru întreaga familie. Lumea poveștilor, cu muzică, dans, personaje din desena animate și multe surprize, îi așteaptă deopotrivă pe cei mici și pe cei mari!

Pregătiți-vă de SuperParty cu Ilioara și trupa Marili, de ateliere crative  pline de culoare, unde imaginația nu are limite, dar și de spectacole de magie și pictură pe față. Nu vor lipsi nici atelierele de robotică pentru cei pasionați de tehnologie și nici demonstrațiile ca în filme, pregătite de prietenii noștri de la Jandarmerie.

Și pentru că nicio petrecere de vară nu este completă fără surprize dulci și răcoritoare, vom avea multă înghețată, limonadă, vată de zahăr, popcorn și ciocolată!

Ziua Copilului este sărbătoarea noastră, a tuturor! Așadar, luați-vă energia, cheful de joacă și haideți în mijlocul naturii, pentru un weekend cu zâmbete și amintiri de neprețuit", a precizat președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

