Ce știu vânzătorii de succes și tu încă nu aplici
Data publicării: 18 Mai 2026

Ce știu vânzătorii de succes și tu încă nu aplici
Autor: Loredana Iriciuc

Ce știu vânzătorii de succes și tu încă nu aplici / FOTO: Unsplash
Există o diferența vizibilă între cei care obțin rezultate constante pe platformele digitale și cei care își listează produsele și așteaptă. Nu e vorba de noroc, ci de strategie. Vânzările marketplace depind de o suma de decizii mici, luate zilnic, care în timp construiesc sau distrug un cont de vânzător.

În 2026, concurență pe platformele de tip marketplace a crescut semnificativ. Mii de vânzători noi intră lunar pe aceste canale, iar cei care nu își adaptează abordarea rămân invizibili. Algoritmii de clasificare recompensează activitatea constanța, recenziile pozitive și prețurile competitive, nu simplă prezența.

Fundamentele unei listari care convertește
 

Un produs listat fără o descriere clară și imagini de calitate are șanse mici să genereze click-uri, indiferent de cât de bun este în realitate. Descrierile trebuie să răspundă întrebărilor reale ale cumpărătorilor: ce dimensiuni are, din ce material e făcut, ce problema rezolva și de ce e mai bun decât alternativele.

Titlul produsului este primul filtru. Trebuie să conțînă termenii exacți pe care cumpărătorii îi caută, fără să devină o înșiruire fără sens de cuvinte. De exemplu, "geantă de voiaj din piele naturală, 40L, cu compartiment laptop" e mult mai eficientă decât "geantă voiaj super calitate piele".

Fotografiile rămân factorul decisiv în momentul alegerii. Studiile din retail online arată că produsele cu minim 5 imagini din unghiuri diferite au o rată de conversie cu 30-40% mai mare decât cele cu o singură fotografie.

Prețul: între competitivitate și profit
 

Mulți vânzători cad în capcană scăderii continue a prețului, crezând că asta aduce mai mulți clienți. În realitate, o strategie de preț prea agresivă erodează marja și creează o percepție de calitate scăzută. Vânzările marketplace performanțe se bazează pe echilibru: un preț competitiv, dar justificat de valoarea percepută.

O metodă eficientă este monitorizarea săptămânală a top 5 concurenți și ajustarea prețului în funcție de poziționarea dorită, nu de frică de a pierde o vânzare.

Recenziile: motorul invizibil al creșterii
 

Cumpărătorii online citesc recenzii înainte să cumpere. Un produs cu 50 de recenzii medii la 4,3 stele vinde mai mult decât unul cu 5 recenzii perfecte. Volumul contează la fel de mult că scorul.

Solicitarea activă a unui feedback după livrare, printr-un mesaj politicos și personalizat, poate crește numărul de recenzii cu până la 25%. Nu e manipulare, e comunicare bună cu clientul.

Ce afectează negativ vânzările marketplace

Iată cele mai comune greșeli care țîn vânzătorii pe loc:

  1.  Stocuri inconsistente care duc la anulări frecvente și penalizări din partea platformei
  2. Timp de procesare a comenzilor mai mare de 24 de ore
  3. Imagini de proastă calitate sau impropriate pentru categoria produsului
  4. Descrieri copiate de la producător, fără adaptare pentru cumpărător
  5. Ignorarea întrebărilor lăsate de potențiali clienți în secțiunea de Q&A

Fiecare dintre aceste probleme are o soluție directă și aplicabilă imediat, fără investiții majore.

Cum arată un vânzător bine poziționat în marketplace
 

Vânzările marketplace de top aparțîn vânzătorilor care tratează platforma că pe un canal de business serios, nu că pe un depozit online. Ei investesc în conținut vizual, răspund rapid, monitorizează datele și ajustează continuu.

Diferența nu o face mărimea stocului sau bugetul de publicitate. O face consecvență și atenția la detalii. Un vânzător cu 30 de produse bine optimizate va depăși constant unul cu 300 de produse listate la întâmplare. Vânzările marketplace reprezintă azi unul dintre cele mai accesibile canale de venit pentru antreprenorii mici și mijlocii. Totul e să știi cum să joci corect!

