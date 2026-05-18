Facturile europenilor ar putea scădea cu peste 2.200 de euro pe an dacă fac asta. Soluția propusă de experții danezi
Data publicării: 18 Mai 2026

Facturile europenilor ar putea scădea cu peste 2.200 de euro pe an dacă fac asta. Soluția propusă de experții danezi
Autor: Doinița Manic

imagine cu facturi Soluțiile sunt propuse de grupul de reflecție ecologist danez CONCITO. - Foto: Freepik @BillionPhotos
Facturile ar putea scădea cu peste 2.200 de euro pe an pentru familiile din UE, potrivit unor experți.

Electrificarea este „cel mai puternic instrument” pentru a proteja europenii de șocurile energetice cauzate de combustibilii fosili, conform unei noi analize, citată de Euronews.

Potrivit experților, trecerea la încălzire și transport ecologic poate reduce facturile la energie ale gospodăriilor din UE cu mii de euro în fiecare an, chiar înainte de a lua în considerare șocurile cauzate de combustibilii fosili.

Analiza realizată de grupul de reflecție ecologist danez CONCITO a constatat că investițiile în pompe de căldură și vehicule electrice pot oferi economii echivalente cu aproape doi ani de încălzire gratuită pentru o gospodărie medie din UE. Experții spun că aceste economii ar putea fi chiar mai mari dacă guvernele naționale ajustează taxele pe energie și atunci când energia electrică este utilizată în afara orelor de vârf.

Cercetătorii au analizat cinci state din UE și au descoperit că economiile la facturile de energie variază semnificativ în funcție de prețurile locale la energie și de cererea de energie a gospodăriilor. Cu toate acestea, economiile au fost „substanțiale peste tot”, media UE ajungând la 2.200 de euro pe an.

Cât ar putea economisi o familie dacă ar avea o pompă de căldură și un vehicul electric, potrivit experților

Raportul a constatat că gospodăriile germane ar putea economisi cel puțin 1.950 de euro anual prin trecerea la o pompă de căldură și un vehicul electric, ceea ce este aproximativ echivalentul unui an de încălzire gratuită a locuinței.

În Spania, aceasta a crescut la economii anuale de 2.000 EUR, echivalentul a 22 de luni de electricitate gratuită.

Dintre cele cinci țări eșantionate, Franța a ieșit cel mai mare câștigător, gospodăriile putând economisi anual o sumă de 3.070 EUR prin schimbarea furnizorului.

Pentru Polonia și Italia, economiile anuale au fost de 1.870 EUR, respectiv 1.780 EUR, potrivit analizei experților.

CONCITO afirmă că aceste estimări se bazează pe datele Eurostat de dinainte de războiul împotriva Iranului, care a generat o creștere vertiginoasă a prețurilor la petrol și gaze.

„Prin urmare, estimările pot fi considerate relativ conservatoare. Recentele creșteri ale prețurilor combustibililor fosili nu fac decât să consolideze argumentele economice pentru electrificare și imperativul politic de a proteja consumatorii de șocurile de prețuri”, se arată în raport. 

Războiul din Iran declanșează un boom al energiei regenerabile

Potrivit acelorași experți, conflictul dintre SUA și Israel din Orientul Mijlociu a declanșat un boom al energiei regenerabile în Europa, consolidând energia curată autohtonă.

Vânzările de pompe de căldură în Marea Britanie ar fi crescut cu peste 50% în primele trei săptămâni ale lunii martie, comparativ cu aceeași perioadă a lunii anterioare, potrivit firmei energetice Octopus Energy. Aceasta coincide cu închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai vitale rute de transport maritim de combustibili fosili din lume, care transportă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Totodată, vânzările de pompe de căldură rezidențiale au crescut cu 25% în primul trimestru al anului 2026 în Franța, Germania și Polonia, în medie, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În Germania, pompele de căldură au depășit vânzările centralelor termice tradiționale pe gaz, în ciuda faptului că țara a dat recent înapoi în ceea ce privește legea privind încălzirea ecologică.

Mai mulți comercianți cu amănuntul de automobile, inclusiv piețele second-hand, au observat, de asemenea, o creștere a interesului pentru vehiculele electrice în ultimele luni. Printre aceștia se numără și Olx, cu sediul la Amsterdam, care spune că solicitările clienților pentru vehicule electrice au crescut pe piețele sale din Franța, România, Portugalia și Polonia, creșterea „accelerând constant de la o săptămână la alta pe toate piețele”.

