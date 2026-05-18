Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru astăzi, 18 mai, consultări cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.

Sunt programate consultări la Palatul Cotroceni astăzi, 18 mai, astfel:

Partidul Social Democrat - la ora 9:00

Alianţa pentru Unirea Românilor - la ora 10:00

Partidul Naţional Liberal - la ora 11:00

Uniunea Salvaţi România - la ora 12:00

Uniunea Democrată Maghiară din România - la ora 13:00

Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - la ora 14:00

Partidul S.O.S. România - la ora 15:00

Partidul Oamenilor Tineri - la ora 16:00.

Consultările de la Palatul Cotroceni vin după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - ”Întâi România”, împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată în 5 mai de Parlament cu 281 de voturi "pentru", patru "împotrivă", trei anulate.

Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

