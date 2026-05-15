"Dacă aţi fi într-o barcă cu Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan, pe cine aţi arunca din barcă?", Nicuşor Dan a izbucnit în râs

"Dacă aţi fi într-o barcă cu Ilie Bolojan şi cu Sorin Grindeanu, o barcă care ia apă, pe care dintre ei l-aţi arunca din barcă pentru a supravieţui?", a fost întrebat Nicuşor Dan.

Preşedintele a izbucnit în râs, şi a făcut o remarcă la adresa jurnalistei care i-a pus întrebarea. "Sunteţi din acelaşi trust cu La Măruţă?", a spus preşedintele râzând.

Ulterior, pe un ton serios, preşedintele a continuat şi a spus că "Nu pot să răspund la această întrebare. Ceea ce pot să spun, şi am mai spus, e că trebuie să ne uităm cu responsabilitate la viitor. România are nevoie de responsabilitate, iar acest lucru necesită coerenţă parlamentară. Ceea ce eu vreau să evit este şi ceea ce justific prin faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte. Cu toate diferenţele între partidele pro-occidentale, ele trebuie să dea o majoritate pro-occidentală. Ăsta e obiectul discuţiilor de luni şi care vor urma în zilele viitoare".