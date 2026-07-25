Alexandru Rogobete îi cere lui Ilie Bolojan să facă pasul în spate: Lăsați loc celor care pot construi, nu doar tăia

Fostul ministrul al Sănătăţii Alexandru Rogobete critică dur măsurile luate de Guvernul Bolojan în ultima perioadă, într-un context extrem de complicat pentru România.

"În ultimele zile, România trăiește într-o realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. Drone ajung la granițele noastre, Armata Română intervine și își face exemplar datoria. Le mulțumesc tuturor militarilor pentru profesionalism și pentru curaj.

Dar tocmai acum, când vorbim despre securitate națională, Guvernul alege să lovească într-unul dintre cei mai importanți piloni ai apărării statului: sistemul de sănătate.

Da, sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii și întreg personalul medical din spitale.

Și exact acum, în loc să întărim această linie de apărare, voi o slăbiți. Blocați angajările. Reduceți veniturile. Împingeți oamenii spre epuizare. Totul în numele unei economii construite pe un procent de deficit cu care ați speriat și manipulat o țară întreagă.

Aceasta nu este responsabilitate fiscală. Este o eroare strategică de o gravitate uriașă", transmite Alexandru Rogobete.

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"Un stat care își slăbește deliberat sistemul de sănătate în timp ce vorbește despre apărarea națională se sabotează singur. Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranță națională", subliniază Rogobete.

Mesaj dur adresat premierului interimar

"Domnule prim-ministru, dacă nu înțelegeți că un pat de ATI, o sală de operație funcțională și un medic care nu pleacă din țară sunt la fel de importante pentru securitatea României ca orice echipament militar, atunci nu înțelegeți ce înseamnă să conduci un stat în vremuri de criză.

Cel mai periculos atac asupra României nu este întotdeauna cel care vine din afara granițelor. Uneori, vine din decizii luate chiar la masa Guvernului.

Domnule prim-ministru, politicile dumneavoastră nu mai oferă soluții. Când deciziile slăbesc unul dintre pilonii fundamentali ai siguranței naționale, este momentul să faceți un pas în spate și să lăsați loc celor care pot construi, nu doar tăia", transmite Alexandru Rogobete.