Ilie Bolojan minte de la pupitrul Guvernului cu posturile din Sănătate. Cseke Attila îl contrazice

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Premierul demis Ilie Bolojan încurcă cifrele din Sănătate sau minte de îngheață apele.

În conferința de presă pe care a susținut-o după ședința de Guvern de joi, 23 iulie, Ilie Bolojan a susținut că i s-a cerut deblocarea a 26.000 de posturi în spitalele publice.

Ministerul Sănătății anunțase printr-un comunicat, în 7 iulie, că a elaborat și a transmis în circuitul de avizare un memorandum prin care solicită ocuparea a 7.621 de posturi vacante din sistemul sanitar public.

MInistrul de Finanțe, Alexandru Nazare, anunța, la rândul său, ieri, 22 iulie, că guvernul va aviza în sedința de astăzi, deblocarea a 22 de posturi, punctual, pentru rezovarea crizei de la Spitalul Marie Curie, iar solicitarea Ministerului Sănătății, vizând 7600 de posturi, urmează a fi analizată.

Unul dintre nou-născuții care nu au putut fi internați la ATI, în spitalul Marie Curie, din cauza lipsei personalului, a murit astăzi.

Este posibil ca premierul să fi fost sfătuit de consilierii săi de imagine să ”umfle” cifrele memorandumului transmis de Cseke Attila, ca să justifice refuzul deblocării posturilor, motivat chipurile de constrângerile bugetare.

Minciuna, evidentă, face și mai vizibil derapajul. Posturile ce ar urma să fie deblocate, după aprobabrea memorandumului, se ocupă prin concurs, iar procedurile durează luni de zile, între timp putând să se producă noi tragedii, ca la Marie Curie.

Posturile solicitate nu înseamnă un efort bugetar suplimentar, fiind eliberate prin pensionarea sau demisia medicilor sau asistentelor care le ocupau.

„Un sistem de sănătate performant are nevoie de profesioniști dedicați și de echipe medicale complete. Fără medici, asistenți medicali și personal medical suficient, spitalele nu pot funcționa la capacitate maximă, iar presiunea asupra celor care lucrează deja în sistem devine tot mai mare. Prin acest demers, îmi reafirm angajamentul de a susține unitățile sanitare și echipele medicale, astfel încât pacienții să primească servicii medicale de calitate”, spunea ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în 7 iulie, când îi trimitea premierului solicitarea deblocării a 7600 de posturi, nu 26.000, în spitalele publice.