LIVE TEXT | Nicușor Dan, reacție explozia petrolierului din Marea Neagră / Trei marinari sunt răniți / Victimele au fost aduse la Tulcea / update

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a anunțat că nava LPG Gas Lisbon, care naviga sub pavilion liberian, a fost lovită în noaptea trecută în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de litoralul României, în afara apelor teritoriale românești. Toți membrii echipajului au fost evacuați în siguranță, iar autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului.

UPDATE 10:30 Cei trei răniți au ajuns la Tulcea pentru evaluare medicală

Cele trei victime ale incendiului de pe petrolierul liberian au ajuns în municipiul Tulcea, cu ajutorul navei multirol aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Potrivit ISU Tulcea, persoanele rănite vor fi preluate şi transportate la spital cu ambulanţe SMURD şi ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

Doi dintre cei trei marinari răniţi în urma incendiului de pe nava GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în zona Sulina, au suferit arsuri pe 10-15% din suprafaţa corporală, iar al treilea avea multiple plăgi şi prezenta hemoragie.

„După sosirea la locul intervenţiei, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reuşind evacuarea în siguranţă a tuturor celor 17 membri ai echipajului. Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgenţă. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafaţa corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi şi prezenta hemoragie”, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina.

„Pentru reducerea timpului de răspuns, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Delta' al judeţului Tulcea a mobilizat o ambarcaţiune multirol şi o echipă medicală pentru preluarea victimelor şi transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgenţe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncţiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul şi acordarea asistenţei medicale să se desfăşoare în cel mai scurt timp”, se precizează în comunicatul transmis de IGSU.

Incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranţa navigaţiei, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit lui Nicușor Dan, imediat după producerea incidentului, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au ajuns în zona afectată și au preluat întregul echipaj. Printre persoanele evacuate s-au aflat și cei trei marinari răniți. Toți membrii echipajului au fost transportați în siguranță la țărm. În același timp, un remorcher a fost trimis la locul incidentului pentru a împiedica nava să intre în derivă și pentru a elimina riscurile pentru traficul maritim.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.

De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației.

Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a scris președintele pe X.

În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

⁰La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 21, 2026

Primele informații apărute după producerea incidentului indicau că la bordul navei s-a produs o explozie urmată de un incendiu, în timp ce aceasta se afla în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, în județul Tulcea.