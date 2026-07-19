Scandal între PNL și USR, după demiterea managerului Spitalului Moinești / FOTO ILUSTRATIV: Magnific

Decizia Consiliului Local Moinești de a înceta mandatul profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleț de la conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești provoacă un nou conflict politic. Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, președintele USR Bacău, acuză PNL că trebuie să explice public motivele schimbării și solicită clarificări privind viitorul conducerii spitalului.

După hotărârea adoptată de Consiliul Local Moinești privind încetarea mandatului profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleț, conducerea USR Bacău solicită explicații din partea liberalilor și cere transparență în privința deciziei.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care conduce și filiala județeană USR, susține că PNL trebuie să își asume public această hotărâre și să prezinte argumentele care au stat la baza schimbării managerului.

„PNL Bacău are obligaţia să explice public decizia politică de demitere a profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleţ de la conducerea Spitalului Municipal Moineşti.

Dacă au considerat că este nevoie de o schimbare, trebuiau să prezinte motivele şi, mai ales, soluţia. Nu poţi demite managerul unui spital devenit un reper naţional şi abia apoi să cauţi cine îi va continua munca. Exact acest tip de improvizaţie îl critică PNL atunci când vorbeşte despre schimbările de la nivelul Guvernului. Băcăuanii au încredere în Spitalul Municipal Moineşti pentru că această performanţă a fost construită în aproape două decenii de muncă, profesionalism şi rezultate.

O asemenea decizie nu poate fi luată netransparent şi fără garanţii că nivelul serviciilor medicale va fi păstrat. În administraţie, responsabilitatea nu înseamnă doar să schimbi oameni. Înseamnă să protejezi interesul pacienţilor şi să ai un plan clar pentru continuitatea performanţei”, a declarat Lucian Daniel Stanciu Viziteu pentru Agerpres.

USR cere explicații despre viitorul conducerii spitalului

Președintele USR Bacău consideră că liberalii trebuie să răspundă pentru efectele produse de această decizie și să prezinte rapid cine va prelua conducerea unității medicale.

Potrivit acestuia, schimbarea unui manager care a condus spitalul timp de peste 20 de ani trebuie însoțită de argumente și de un plan care să garanteze continuitatea rezultatelor obținute până acum.

„PNL Bacău trebuie să răspundă la două întrebări simple: de ce a fost demis profesorul Adrian Cotîrleţ şi cine va conduce de acum înainte spitalul astfel încât performanţa construită în ultimii ani să fie păstrată? Performanţa nu se schimbă pe promisiuni. Cine demite are obligaţia să dovedească că ceea ce pune în loc este cel puţin la fel de bun. Până atunci, întreaga responsabilitate pentru viitorul Spitalului Municipal Moineşti aparţine PNL Bacău”, a mai afirmat Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Profesorul Adrian Cotîrleț a condus spitalul timp de peste două decenii

Consiliul Local Moinești a decis, într-o ședință extraordinară desfășurată joi, încetarea mandatului profesorului universitar dr. Adrian Cotîrleț din funcția de manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești.

Profesorul Adrian Cotîrleț s-a aflat la conducerea unității medicale mai bine de două decenii. În timpul ședinței în care a fost adoptată hotărârea, zeci de angajați ai spitalului au fost prezenți pentru a își arăta sprijinul față de managerul demis.

Administrația locală din Moinești, unde PNL deține majoritatea în Consiliul Local, a motivat încetarea mandatului prin faptul că acesta fusese deja prelungit anterior, iar cadrul legal nu ar mai fi permis o nouă prelungire.

Hotărârea a generat reacții critice din partea mai multor formațiuni politice. Pe lângă USR, reprezentanți ai organizațiilor PSD și AUR din județul Bacău au criticat public decizia privind schimbarea conducerii Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești