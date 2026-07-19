Victor Ponta: Suntem încă prizonieri ai unei echipe construite din afara țării. Știu că spun lucruri foarte grave, dar...

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta a descris, în această seară, o imagine pe care o consideră fără precedent după 1989 și vorbește despre un stat care, în opinia sa, și-a pierdut capacitatea de a-și apăra propriile interese.

Victor Ponta a lansat acuzații extrem de grave la adresa actualei guvernări, a criticat blocajul politic și a susținut că România se îndreaptă spre cea mai severă criză economică și socială din ultimele decenii.

„Eu simt că statul român nu mai există. Eu simt că s-a dezintegrat total. Eu am crescut, vorbesc în viața publică, într-o societate în care statul român își apăra interesele. Și le apăra și împotriva străinilor, și împotriva românilor care voiau să facă rău. Erau niște limite peste care nimeni nu trecea. Bătălie politică a fost și va fi întotdeauna și e și normal așa ceva. Dar statul român funcționa. Eu simt în acest moment că statul român nu mai funcționează.

Am dat un singur exemplu ca să nu vorbesc în general. Nu se poate să vezi că niște oameni de la USR, miniștri, cheltuie 16 miliarde de euro din programul nostru de înarmare ca să dea Germaniei, Franței, Ucrainei, nu știu unde, pe unde au ei ordine și statul român să nu facă absolut nimic. Nu este normal să vezi că brusc, pentru prima dată în istorie, UDMR-ul nu vrea la guvernare. Că ai un prim-ministru singur cu patru miniștri USR, care umblă prin lume în continuare, ne angajează, vorbesc în numele României. Eu cred că statul român s-a dezintegrat.”, susține fostul premier.

Victor Ponta a continuat cu acuzații privind influențele externe asupra actualei puteri politice.

„Cred că suntem încă prizonieri ai unei echipe construite din afara țării, mă refer de echipa Bolojan-USR, că propaganda lor este din ce în ce mai agresivă, dar în niciun caz nu rezolvă problemele oamenilor și că ne îndreptăm spre cea mai gravă criză economică și socială de după `89. Am mai avut crize și în `98 și în 2010, dar aceasta este cea mai rea pentru că avem la butoanele statului român un grup de oameni care ne vor răul, nouă ca țară și nouă ca popor. Asta este senzația mea.

Știu că spun lucruri foarte grave, dar cred că suntem într-un moment în care nu mai putem să ne păcălim, că `lasă că s-a mai întâmplat`. Nu, nu s-a mai întâmplat așa. Nici pe vremea lui Iliescu, nici a lui Băsescu, nici pe vremea Guvernului Boc. Nu, nu s-a întâmplat niciodată ce se întâmplă acum. Nu a fost niciodată devalizată țara și trimiși toți banii în străinătate.

S-a furat în România, s-au făcut diverse matrapazlăcur, dar să iei miliarde și miliarde de euro, să-i trimiți în străinătate, nu s-a mai întâmplat niciodată. Și nu s-a mai întâmplat după `89 ca statul român, prin structurile sale, să nu facă absolut nimic să oprească chestia asta. Eu așa simt”, adaugă fostul premier.

CITEȘTE ȘI: Cum se deblochează România. Soluția ”bulgărească” pare ultima variantă. Analiză Bogdan Chirieac: Toți se tem

Blocajul politic, pus pe seama lipsei unei decizii prezidențiale

Victor Ponta consideră că ieșirea din actualul impas politic depinde exclusiv de președintele Nicușor Dan.

„În mod normal, ar fi trebuit președintele Nicușor Dan să ne scoată din acest blocaj politic, pentru că nu are nimeni puterea de a face o desemnare. `Dom'le, îl numesc pe Ponta` sau` îl numesc pe Abraham` sau `pe Harnagea`. Numește odată un prim-ministru, lasă-l să-și facă majoritate. Nu poți să spui `nu, dom'le, să nu fie cu AUR`. Nu e treaba președintelui cu cine-și face premierul majoritate.

Haideți să punem un guvern care să țină cu România, să scoatem din guvern pe cei care, în mod evident, ne-au luat miliardele de la Apărare, acum vor să vândă companiile de stat, de-aia sunt acolo. Nu, dacă președintele nu face nimic... Parlamentul e paralizat”, spune Ponta.

VEZI ȘI: Victor Ponta susține că România riscă o criză mai gravă decât cea din 2010 și retrogradarea la junk: "O fac intenționat!"

Alegeri anticipate și scenariul unui scor de 50% pentru AUR

Victor Ponta a vorbit și despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, deși spune că nu crede într-un astfel de scenariu.

„Eu mi-aș dori să fie alegere anticipate. Unu, nu cred că vor fi, din motive legale și personale. Și doi, oamenii să voteze ce? Partidele actuale, iertați-mă, dar nu cred că mai vrea nimeni să voteze partidele actuale”, explică fostul premier. „Vine AUR cu 50%. Mie nu mi s-ar părea o nenorocire, dar sunt pregătiți cei de la AUR? S-au pregătit pentru asta?”

În finalul intervenției, Victor Ponta a revenit asupra rolului pe care îl atribuie președintelui României în actuala situație politică.

„Deci, îmi pare rău, dar deocamdată depindem toți de o singură persoană: președintele țării pentru că la el e pixul ăla și semnătura”, conchide fostul premier la România TV.