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Marian Tănase, fostul prefect al județului Dâmbovița, numit Administrator Public al județului

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 20 Iul 2026
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Stefan1
Corneliu Ștefan alături de Marian Tănase

Marian Tănase, fostul prerfect al județului Dîmbovița, a fost numit Administrator Public al județului.

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean  a anuntat numirea lui Marian Tănase  în funcţia de admintrator public al județului Dâmbovița. Acesta a ocupat anterior funcția de subprefect, din aprilie 2024 – februarie 2025, ulterior prefect al județului Dambovita, februarie 2025 – aprilie 2026.

Corneliu Ștefan și-a exprimat înmcrederea că experiența acumulată de Marian Tănasae în administrația locală și județeană va contribui la coordonarea aparatului administrativ al Consiliului Județean.

Marian Tănase are o experiență de 20 de ani în administrația locală, fiind consilier și viceprimar al comunei Șotânga.

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